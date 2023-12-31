Не выбрасывайте просто так: Садовник объяснил, что можно сделать с новогодней елкой после праздников

Многие выбрасывают новогоднюю елку на свалку сразу после празднования. Впрочем, дерево можно использовать более полезно, в частности, в саду.

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Крис Боннетт, основатель Gardening Express, рассказал, что можно сделать с новогодней елкой после праздников. Об этом сообщает Express.co.uk.

Сделайте мульчу

Можно использовать все органическое вещество елки, превратив его в природную мульчу. Дайте дереву высохнуть, прежде чем положить ветки в измельчитель.

Мульча помогает удерживать растение или дерево в тепле, а также содержать все питательные вещества в течение зимних месяцев.

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Используйте ветки как утеплитель

Ветвями сосны можно защитить нежные растения от мороза. Срежьте большие ветки с дерева, а затем положите их на грунт, чтобы обеспечить изоляцию и ограничить оттаивание и замерзание почвы.

Ароматные пакетики

Хвоя елки имеет отличный аромат, что делает ее отличным дополнением к ароматным пакетикам. Просто добавьте иглы в небольшие пакетики и завяжите сверху лентой, прежде чем положить в гардероб или ящики для свежего аромата.

Колья для растений

Очистите ветки от игл. Чтобы предотвратить повреждение корней, посадите колья чуть подальше от стебля растения. Не забывайте устанавливать колья под углом, чтобы обеспечить растению лучшую защиту от ветра.

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