Не выбрасывайте растение: что делать, если в горшке с цветами заплесневела земля

Плесня в горшке с цветком – это распространенная проблема. Она может возникнуть по разным причинам, таким как избыток влаги, плохой дренаж, недостаточная вентиляция или слишком плотная почва.

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Если вы заметили плесень в горшке, первое, что нужно сделать, это определить причину ее появления. Если это избыток влаги, необходимо уменьшить частоту полива. Также следует проверить дренаж горшка и, если нужно, сделать его лучше. Для этого можно добавить в грунт дренажный керамзит или другие материалы, пишет "Яркая клумба".

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Если плесень вызвана плохой вентиляцией, необходимо переставлять горшок на более освещенное место. Также можно попытаться проветрить помещение, в котором находится цветок.

Если же плесень возникла из-за слишком плотной почвы, то ее нужно разрыхлить. Для этого можно использовать деревянную палочку или специальный инструмент для разрыхления грунта.

Если вы не можете устранить причину появления плесени, то лучше пересадить цветок в новую почву. Перед пересадкой необходимо замочить корни цветка в фунгициде или растворе марганцовки. Это поможет оградить растение от повторного появления плесени.

Если пересадить цветок невозможно, то можно удалить верхний слой почвы, по возможности, и замените на новый. Также следует полить цветок препаратом "Фундазол". Растворите 2 г средства в литре воды. Это поможет уничтожить плесень и предотвратить ее повторное появление.

Советы, как избежать появления плесени в горшке:

Поливайте цветы при необходимости.

Убедитесь, что в горшке есть достаточный дренаж.

Регулярно проветривайте помещение, где находятся цветы.

Не используйте слишком плотную почву.

Регулярно пересаживайте цветы.

Следуя этим советам, вы сможете избежать появления плесени в горшке и обеспечить своим цветам здоровье и долголетие.

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