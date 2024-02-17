Не выбрасывайте старые губки: как они пригодятся для выращивания растений

Обычная губка может стать вашим новым союзником в садоводстве. Этот экологический трюк не только экономит место, но и делает процесс выращивания рассады более простым.

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Как сообщает santeplusmag.com, этот способ позволит вам создать постоянную влажную среду для рассады, поэтому зерна быстрее прорастут.

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Как правильно использовать губки:

Убедитесь, что губки не содержат химических примесей. Промойте их водой, а для лучшей защиты от плесени обработайте раствором отбеливателя. Смочите губки, а перед этим проколите их или надрежьте, чтобы уложить семена.

Затем накройте лоток с пленочными губками и поставьте на солнечное место.

Регулярно проверяйте губки, чтобы они не пересыхали и не заплесневели. Сбрызгивайте их водой из пульверизатора, если нужно. Когда растения прорастут, пересадите их в горшки или на грядку, разрезая губку ножницами, чтобы не повредить корни.

Какие растения можно выращивать на губке?

Этот метод подходит для мелких семян, например, лука, чеснока, брокколи, горчицы. Для более крупных семян рекомендуется сделать более глубокие выемки в губке.

Пересаживать ростки можно, когда стебли достигнут 10 см. Обращайте внимание на общий вид растения: оно должно иметь листву.

Губку можно использовать не только для проращивания рассады, но и для полива. Разрежьте губку и выложите кусочки на дно горшка для растений, добавьте почву и посадите семена. Губка будет впитывать лишнюю воду, обеспечивая оптимальный уровень влажности для ваших растений.

Этот метод с губками не нуждается в много пространстве, поэтому идеально подходит для квартир или небольших садов.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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