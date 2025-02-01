Не забывайте историю: топ фильмов о Холокосте
27 января мир чтил память жертв Холокоста. Если вы хотите глубже понять трагедию, вызванную нацистским режимом, стоит посмотреть исторические и художественные фильмы, освещающие эти события.
РБК-Украина подготовил подборку из семи лент, которые помогут осознать масштабы трагедии.
"Назови свое имя"
Документальный фильм, созданный в сотрудничестве Украины и США, содержит интервью с людьми, которые не только пережили Холокост в 1941-1942 годах, но и спасали других. Это уникальные свидетельства очевидцев, которые помогают не забывать об ужасах прошлого.
Исполнительным продюсером картины стал Стивен Спилберг, признавшийся, что эти воспоминания глубоко поразили его.
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"Во тьме"
Драма совместного производства Польши, Канады и Германии рассказывает о событиях во Львове во время Второй мировой войны. Главный герой сначала стремится к наживе, помогая евреям скрываться от нацистов. Но, увидев страдания этих людей в подземельях города, он переосмысливает свои поступки.
Эта лента – эмоциональная история о трансформации человека и испытаниях, которые пришлось пережить жертвам Холокоста.
Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.
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