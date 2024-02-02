Не забывайте об увлажнении: как ухаживать за кожей зимой
С приходом холодов наша кожа нуждается в особом уходе, ведь мороз, ветер и перепады температур оказывают негативное влияние на ее состояние. Чтобы сохранить лицо и тело в хорошем состоянии, важно соблюдать несколько простых правил. Используйте их регулярно и увидите положительные изменения. Об этом пишет Telegraf.
Очистка:
- Откажитесь от жестких средств, пересушивающих кожу. Выбирайте мягкий гель (для комбинированной и жирной кожи) или увлажняющее молочко.
- Регулярно используйте энзимный пилинг для лица, чтобы удалить ороговевшие клетки и улучшить микроциркуляцию.
Увлажнение:
- Замените легкие кремы более плотными и увлажняющими.
- Наносите увлажняющие маски не менее одного раза в неделю.
Тонизация:
- Используйте тоники без спирта, чтобы укрепить липидный барьер кожи.
Защита капилляров:
- Применяйте специальный крем для защиты капилляров, если у вас есть склонность к куперозу.
Уход за губами:
- Перед выходом на улицу наносите на губы питательный бальзам или гигиеническую помаду.
Уход за телом:
- Регулярно используйте увлажняющее молочко или крем для тела, чтобы предотвратить сухость и стянутость кожи.
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Вот еще несколько полезных советов:
- Пейте много воды, чтобы поддерживать кожу увлажненной изнутри.
- Употребляйте продукты, богатые витаминами A, E и C, которые необходимы для здоровья кожи.
- Защищайте кожу от солнца, даже зимой.
- Избегайте резких перепадов температур.
- Не трите и не расчесывайте кожу, если она чешется.
- Если у вас возникли серьезные проблемы с кожей, обратитесь к дерматологу.
Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи.
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