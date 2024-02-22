Не запачкайтесь после дождя: чем вымыть окна для идеальной чистоты надолго

Опытные хозяйки знают, что мытье окон – это всего полдела. Настоящая проблема – это сохранить их чистыми в течение длительного времени.

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Тем не менее, есть простой лайфхак из сайда prostoway, который поможет вам в этом. Благодаря этому лайфхаку ваши окна будут оставаться чистыми в течение нескольких месяцев даже в дождливую и грязную погоду.

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Вам понадобится:

1/2 стакана воды

1 столовая ложка кондиционера для волос

1 чайная ложка глицерина

Инструкция:

Смешайте все ингредиенты в миске. Вымойте окно обычным способом, используя моющее средство для окон. Нанесите на чистое, влажное стекло раствор из распылителя. Отполируйте мягкой сухой тряпкой до блеска.

Почему это работает?

Кондиционер для волос делает стекло более гладким, что затрудняет прилипание пыли и грязи.

Глицерин создает защитный барьер на стекле, отталкивающем воду и грязь.

Совет:

Для лучшего результата используйте дистиллированную воду.

Не используйте этот раствор на зеркалах, он может оставлять разводы.

Попробуйте этот лайфхак, и ваши окна всегда будут сиять чистотой!

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.

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