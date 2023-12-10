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Неделя начнется с мощной магнитной бури: график опасных периодов

Былим Елена

Неделя начнется с мощной магнитной бури: график опасных периодов

Новая рабочая неделя начнется с геомагнитного шторма силой в 5 баллов. Бури такой мощности могут влиять на метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

По данным сервиса контроля за космической погодой Meteoagent, в понедельник, 11 декабря, геомагнитный шторм достигнет красного уровня, однако уже в период с 12 по 17 декабря включительно наступит период затишья.

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18 декабря магнитные колебания возрастут до 5 баллов и продлятся двое суток. Следующие бури красного уровня ожидаются с 30 декабря по 1 января.

График магнитных бурь на декабрь 2023 года:

Неделя начнется с мощной магнитной бури: график опасных периодов
Неделя начнется с мощной магнитной бури: график опасных периодов

Симптомы метеопатии:

  • головная боль,
  • мигрень,
  • головокружение,
  • тошнота или рвота,
  • слабость,
  • сонливость,
  • одышка,
  • заделка ушей,
  • боль в суставах,
  • раздражительность или плохое настроение.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Врачи советуют в опасные периоды соблюдать здоровый образ жизни.

  • сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;
  • выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;
  • избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;
  • откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя,
  • соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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