Неделя начнется с мощной магнитной бури: график опасных периодов

Новая рабочая неделя начнется с геомагнитного шторма силой в 5 баллов. Бури такой мощности могут влиять на метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

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По данным сервиса контроля за космической погодой Meteoagent, в понедельник, 11 декабря, геомагнитный шторм достигнет красного уровня, однако уже в период с 12 по 17 декабря включительно наступит период затишья.

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18 декабря магнитные колебания возрастут до 5 баллов и продлятся двое суток. Следующие бури красного уровня ожидаются с 30 декабря по 1 января.

График магнитных бурь на декабрь 2023 года:

Симптомы метеопатии:

головная боль,

мигрень,

головокружение,

тошнота или рвота,

слабость,

сонливость,

одышка,

заделка ушей,

боль в суставах,

раздражительность или плохое настроение.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Врачи советуют в опасные периоды соблюдать здоровый образ жизни.

сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;

выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;

избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;

откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя,

соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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