Недостатки не нужно будет маскировать: как ухаживать за кожей, чтобы была идеальна
Многие женщины считают, что без декоративной косметики они смотрятся неряшливо. Однако это не так.
Ухоженный вид можно создать без пудры, крема и других косметических средств. Для достижения этого эффекта важно придерживаться некоторых рекомендаций. Об этом пишет Ukr.media.
Ухаживайте за кожей лица
Здоровая, увлажненная кожа не нуждается в лишней маскировке. Выбирайте уходные средства, которые подходят вашему типу кожи. Особое внимание уделите коже вокруг глаз, где часто появляется пигментация. Для его устранения можно использовать средства с витамином С.
Ухаживайте за бровями
Красивые, аккуратные брови – это основа ухоженного вида. Чтобы брови были густыми и здоровыми, регулярно их расчесывайте, используйте масла и сыворотки для роста волос.
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Правильно питайтесь
Здоровое питание обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами, необходимыми для здоровья кожи и волос.
Достаточно отдыхайте
Отдых необходим для обновления кожи и волос.
Пейте много воды
Вода помогает выводить токсины из организма, что также положительно сказывается на состоянии кожи.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете выглядеть ухоженно и привлекательно даже без декоративной косметики.
Напомним, мы уже писали, как улучшить состояние кожи дома.
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