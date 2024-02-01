Нейтрализует сыпь и отбеливает: польза лимонного сока для кожи

Лимон – это не только вкусный и полезный фрукт, но и эффективное средство по уходу за кожей. Он обладает рядом полезных свойств, которые помогают бороться с различными проблемами кожи. Однако следует знать, как правильно его использовать.

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Об этом пишет Telegraf.

Прыщи и акне. Лимон обладает антибактериальными свойствами, помогающими уничтожать бактерии, вызывающие прыщи. Кроме того, лимонный сок обладает подсушивающим эффектом, который помогает уменьшить воспаление.

Пигментные пятна. Лимонный сок обладает отбеливающими свойствами, которые помогают уменьшить пигментные пятна, такие как веснушки и хлоазмы.

Угри. Лимонный сок помогает очистить поры и удалить излишки кожного жира, что может привести к возникновению угрей.

Ожоги. Лимонный сок обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, которые помогают заживлять ожоги.

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Как использовать лимон для ухода за кожей

Существует множество способов использовать лимон для ухода за кожей.

Вот несколько простых рецептов:

Лимонный скраб. Для приготовления лимонного скраба смешайте две столовых ложки лимонного сока с одной столовой ложкой сахара. Нанесите скраб на лицо массирующими движениями, а затем смойте теплой водой.

Лимонная маска . Для изготовления лимонной маски смешайте одну столовую ложку лимонного сока с одной столовой ложкой меда. Нанесите на лицо маску на 15-20 минут, а затем смойте теплой водой.

. Для изготовления лимонной маски смешайте одну столовую ложку лимонного сока с одной столовой ложкой меда. Нанесите на лицо маску на 15-20 минут, а затем смойте теплой водой. Лимонный тоник. Для приготовления лимонного тоника смешайте одну столовую ложку лимонного сока с двумя столовыми ложками минеральной воды. Нанесите тоник на лицо ватным диском.

Важно помнить, что перед использованием лимона по уходу за кожей необходимо провести тест на аллергию. Для этого нанесите небольшое количество лимонного сока на тыльную сторону запястья и подождите 24 часа. Если на коже не возникнет покраснение или раздражение, то лимон можно использовать для ухода за кожей.

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