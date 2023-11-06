Некачественный и поверхностный сон: как справиться с проблемой

Бессонница – это распространенное заболевание, характеризующееся трудностями с засыпанием, качественным сном и, как следствие, с нормальным функционированием организма в течение дня. Однако существуют способы, которые улучшат сон.

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Об этом сообщили в Useti.org. Иногда бессонница может быть симптомом более серьезного заболевания, в частности заболевания мозга, атеросклероза, психического или черепно-мозговых травм.

Кроме этого, длительная бессонница может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а именно:

кардиологические заболевания (артериальная гипертензия и сердечная недостаточность);

нервные заболевания (депрессия и тревога);

метаболические заболевания (диабет и ожирение);

проблемы с памятью и концентрацией;

понижение работоспособности.

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Однако это можно исправить с помощью простых действий. Поэтому, чтобы улучшить сон нужно:

создать регулярный режим сна;

создать комфортную атмосферу в спальне;

отказаться от употребления кофеина и алкоголя перед сном;

регулярно заниматься спортом, в том числе гулять на свежем воздухе перед сном;

избавиться от вредных привычек и свести к минимуму стрессовые ситуации;

перед сном выпить теплое молоко с медом;

принять ванну с морской солью или валерианой;

рядом с кроватью положить небольшой мешочек с сухой лавандой;

создать умиротворяющую атмосферу, например, принять теплую ванну или почитать книгу.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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