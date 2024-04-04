Некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн: кого это касается

Многие пожилые люди нуждаются в посторонней помощи и уходе. Для таких пенсионеров существует ежемесячная прибавка к пенсии в размере 944 гривен.

Об этом пишет today.ua. Детальнее о том, как оформить надбавку, можно узнать на вебсайте Пенсионного фонда Украины. Не забудьте поделиться этой информацией со своими близкими и друзьями.

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Кто может получить эту прибавку?

Пенсионеры, достигшие 80 лет.

Проживают одиноко.

Нуждаются в регулярной помощи и уходе за состоянием здоровья.

Получают пенсию по возрасту (не по инвалидности).

Как оформить прибавку?

Обратитесь в Пенсионный фонд Украины.

Напишите заявление.

Предоставьте медицинскую справку о состоянии здоровья.

Помните:

Прибавка начисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер достиг 80 лет.

Если пенсионер уже получает доплату за инвалидность, он не имеет права на эту надбавку.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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