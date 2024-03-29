Некоторые путают: языковед объяснил разницу слов 'компанія' и 'кампанія'

Часто люди в речи путают между собой близкозвучные слова. Таковы, в частности, "компанія" и "кампанія".

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Языковед Александр Авраменко объяснил, в чем разница и почему не стоит их путать. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Не все говорящие различают их, а они обозначают разные понятия. "Компанія" – это общество друзей, знакомых или коммерческий союз. А "кампанія" – это совокупность мер по осуществлению чего-то. К примеру, "воєнна кампанія", или "виборча кампанія", – указал эксперт.

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Авраменко добавил, что правильно в таком случае говорить "виборча", а не "виборна".

"Виборна" должность или лицо. А "виборчий" процесс, бюллетень, агитация, кампания", – отметил он.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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