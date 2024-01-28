Некоторые украинцы смогут получить надбавки к пенсии: как оформить

Пенсия – это важный источник дохода для пожилых людей. Ее размер зависит от многих факторов, таких как стаж работы, размер заработной платы и возраст.

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Однако, кроме основной пенсии, пенсионеры могут получать разные надбавки и доплаты, которые могут значительно увеличить их доход. В статье сайта help.hvylya.net расскажем о некоторых из этих надбавок и доплат, а также о том, как их оформить.

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Надбавки за звание "Почетный донор Украины":

Звание "Почетный донор Украины" присваивается гражданам, бесплатно сдавшим: 40 доз цельной крови или ее компонентов через метод афереза; 60 доз плазмы.

В настоящее время размер прибавки для почетных доноров составляет 10% от прожиточного минимума, что эквивалентно 292 гривнам.

Остальные надбавки к пенсии:

По возрасту: от 70 до 74 лет – 300 гривен; от 75 до 79 лет – 456 гривен; от 80 лет – 570 гривен.

За дополнительный стаж: 1% от начисленной пенсии за каждый "лишний год", но не больше 20,9 грн. за каждый год. Речь идет о стаже, более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

За детей: 150 гривен в месяц за самостоятельное воспитание ребенка в возрасте до 18 лет. Для оформления этой доплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.



Оформление надбавок:

Некоторые надбавки, такие как возраст, начисляются автоматически.

Остальные, такие как за дополнительный стаж или за детей, нужно оформлять в Пенсионном фонде Украины.

Для оформления надбавки вам понадобится: Паспорт; Идентификационный код; Документы, подтверждающие ваше право на прибавку.



Повышение прожиточного минимума:

Рост прожиточного минимума может привести к увеличению некоторых надбавок, например для почетных доноров.

Для получения актуальной информации о размерах надбавок и доплат, а также о порядке их оформления рекомендуется обращаться в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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