Нелегкий характер: с какими породами кошек тяжело наладить коммуникацию

Кошки – одни из самых любимых домашних животных в мире. Они независимы, грациозны и могут быть отличными друзьями. Однако не все породы все равно подходят для жизни в квартире.

На странице ben.the.vet ветеринар поделился своими соображениями по поводу пород, которые он не советует выбирать как домашних любимцев.

Бенгальская кошка

Эта порода имеет дикое происхождение – она появилась в результате скрещивания домашнего кота с азиатским леопардовым. Бенгалы эффектны снаружи, но сложны в быту.

Почему это не самый лучший выбор:

Возможна агрессивность.

Потребность в большом количестве стимуляции – физической и умственной.

Трудно формируют эмоциональную связь с людьми.

Шотландская вислоухая

Ее узнают за мыло опущенными ушками. Однако эта "изюминка" - результат генетической мутации, негативно влияющей на все тело животного.

Недостатки породы:

Частые случаи болезненного артрита уже в молодом возрасте.

Врожденные проблемы с хрящами и суставами.

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Сфинкс

Эти бесшерстные коты имеют необычный внешний вид и нуждаются в особом уходе.

Возможные сложности:

Нуждаются в тепле и постоянном уходе за кожей.

Не все готовы к коту, который не создает "пушистого уюта".

Персидская кошка

Персы смотрятся мыло благодаря плоской мордашке, но именно она вызывает немало проблем.

Почему стоит подумать дважды:

Проблемы с дыханием.

Часты воспаления глаз и слезных каналов.

Владельцы часто не осознают, сколько хлопот может доставить эта порода.

Многие пользователи поддержали мнение ветеринара, отметив, что когда-то породы были здоровее, а современная селекция часто ориентирована только на вид. Приобретение кота – это не только эмоции, но и ответственность. Важно помнить: выбирая животное, мы выбираем его качество жизни. Лучше отдать предпочтение здоровью и благополучию, а не облику.

Напомним, мы уже писали, почему кошки любят спать с хозяевами.

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