Немного магии и никакого мошенничества: как визуально сделать лицо похуже с помощью макияжа

Макияж – это не только способ подчеркнуть красоту, но и инструмент визуальной коррекции черт лица. С помощью правильной техники можно скрыть недостатки, сделать акценты на преимуществах и изменить форму лица.

Хотя генетика играет существенную роль в формировании облика, не стоит недооценивать силу макияжа. Опытные визажисты утверждают, что с помощью косметики можно визуально изменить лицо, сделав его худее, длиннее, симметричнее и т.д.

Визажистка Эрика Тейлор, имеющая более 25 лет опыта работы в сфере красоты, поделилась в соцсетях простой, но действенной техникой коррекции овала лица с помощью контуринга и румян.

Вот пошаговая инструкция:

Разделите лицо на зоны с помощью контура: Нанесите линию контура немного выше скулы, идя от уха к середине лица.

Далее проведите линию чуть-чуть вниз по щеке, до уровня нижней части носа. Нанесите румяна: Вместо привычной зоны на щеках, нанесите румяна чуть повыше, на "яблочка" щек.

Растушуйте румяна вверх и немного наружу, до висков.

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Важно: Этот лайфхак зрительно сужает лицо, но не подходит для людей в возрасте 45+. В этом возрасте чрезмерная контурировка может подчеркнуть морщины и создать эффект маски.

Помните, что макияж – это искусство, требующее практики и экспериментов. Не бойтесь пробовать новые техники и искать образы, которые подчеркнут вашу индивидуальную красоту.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

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