Ненависть к своей работе: что делать

Если вы когда-нибудь говорили себе фразу "я ненавижу свою работу", то несколько минут чтения этой статьи точно принесут пользу. К сожалению, нелюбимая работа — это настоящий бич современного общества. Многие из нас были или прямо сейчас находятся в этом ужасном состоянии безысходности, тупика и абсолютного морального истощения.

Сегодня поговорим о том, какие причины толкают нас ходить на работу через силу. А также попытаемся выяснить, можно ли сделать хоть что-нибудь, если уйти не представляется никакой возможности.

Почему я ненавижу свою работу

Считается, что большинство людей ненавидят работу в офисе. На самом деле точно также легко можно не хотеть на завод, в государственное учреждение или в кабину грузовика. И почти всегда на это есть веские причины.

Вот основные причины, по которым мы ненавидим свою работу:

1. Находимся не на своем месте.

К сожалению, практически каждый житель нашей страны, да и большинства стран, занимается не своим делом и ненавидит свою работу. Другими словами, примерно 80% людей находятся там, где никогда не планировали и не хотели оказаться.

Из-за этого приходится заниматься деятельностью, о которой никогда не приходилось мечтать и даже испытывать к ней каких бы то ни было положительных чувств.

2. Неправильный выбор образования.

Кто-то поступил в институт по слишком настоятельной просьбе родителей или за компанию с другом. Там рассказывали, что потом нужно идти по специальности. Вроде бы логично. Только почему-то каждое утро готов на всё, лишь бы не проводить ещё один день на нелюбимой работе.

3. Хорошая зарплата или крутой соцпакет.

Веская причина заняться тем, к чему никогда не лежала душа. В начале этой сделки с совестью кажется, что приличный доход сделает нас счастливыми, изменит к лучшему жизнь семьи, откроет новые перспективы перед детьми и далее по списку.

Через время приходит понимание, что зарплата не такая уж и большая, а ходите на работу через силу. Неудобный график, неинтересные задачи, начальник-самодур, отвратительный коллектив, а также риск для здоровья или даже для жизни точно не стоят этих денег.

4. Вынужденное продолжение дела семьи.

Например, ваш дед занимался мебелью, отец открыл небольшую мебельную фабрику, там же работают мать, сестра. Этим же обязаны заниматься вы, хоть это и нелюбимая работа. При этом совершенно неважно, что ещё с восьми лет вы мечтали о медицинском институте. Все это знали, но дело семьи важнее.

5. Вы не знаете, как монетизировать то, что вам нравится.

Многие люди с детства мечтали писать картины, повести, романы или стихи. Кто-то мечтал заниматься музыкой или другой деятельностью, связанной с искусством. Очень часто родители обесценивают это стремление.

В интернете даже есть такой мем: для родителей существует всего пять профессий — бухгалтер, юрист, преподаватель, врач и позор семьи. К сожалению, в таких условиях очень сложно понять, как монетизировать своё хобби и зарабатывать им хотя бы столько же, сколько средний бухгалтер. Поэтому такие мечты слишком часто остаются только мечтами, а человек признаётся себе: "я ненавижу свою работу".

Хотя шансы добиться успеха на любом поприще на самом деле есть абсолютно у каждого из нас.

6. Трудно найти работу по специальности.

Да, и такое тоже бывает. Например, выучились вы на технолога пищевой промышленности. Вернулись в родной город, а там открыты всего полторы вакансии, и везде хотят людей с опытом.

А тут как раз друг подвернулся с предложением пойти менеджером в транспортную фирму. Лёгким движением руки вы соглашаетесь, и вот уже несколько месяцев занимаете чьё-то место, говорите: "я ненавижу свою работу и весь мир".

7. Вы не знаете, чего хотите.

Поэтому занимаетесь тем, что подвернулось под руку. После школы вы не горели желанием стать врачом, косметологом или стюардессой, поэтому сразу пошли работать или отправились в техникум или институт, который находился поближе к дому.

Работу искали по такому же принципу. Всё, что успели понять — это что занимаетесь не тем, чем нужно. Уже неплохо, но желательно всё-таки до конца разобраться в себе и понять, как перестать ненавидеть работу.

8. Вы боитесь уйти с работы.

Это действительно очень страшно. Даже если вам кажется, что дело всей жизни найдено и остаётся только протянуть руку. Но протягивается она как-то неуверенно, с дрожащими пальцами и очень медленно.

Потому что "а вдруг?". Вдруг не получится, не будут платить, поднимут на смех или разонравится? Что делать в такой ситуации? Возвращаться назад? А может, раз такое дело, и не начинать вовсе?

Попробуем разобраться, можно ли что-то со всем этим сделать без кардинальных изменений прямо здесь и сейчас.

Как перестать ненавидеть свою работу: 8 советов

Вы уже поняли, что ненавидите свою работу до слез, но уйти, к сожалению, не получится. Ни через неделю, ни через месяц, а возможно, и через год. Что реально предпринять прямо сейчас, чтобы окончательно не сойти с ума?

Держите подборку советов и рекомендаций. Даже если они не помогут полюбить работу, которую вы ненавидите, то всё равно пригодятся, чтобы начать страдать от неё немного меньше.

Найдите причину

Да, ту самую причину, которая держит на этом месте и заставляет ходить на работу через силу. Если у вас получится найти главного врага и посмотреть ему в лицо, сразу станет намного легче. Во-первых, потому что уйдет страх неизвестности. Во-вторых, в мозгу автоматически запустятся процессы по решению этой задачи. А оно, это решение, может быть разным.

Часто бывает так, что сама ваша деятельность не слишком и виновата в том, что вы ходите на работу через силу. Например, вам в принципе нравится сидеть за компьютером, оформлять документы, пить кофе и смотреть в окно. Если бы не… Немного неадекватный начальник, подлые коллеги-сплетницы или низкая корпоративная культура в компании.

Когда вы поймёте, что именно вызывает раздражение, злость, страх или изматывает, попробуйте точечно проработать эту проблему. Тем более, что в сложившейся ситуации игра точно будет стоить свеч. Потому что на кону, ни много ни мало, ваш ежедневный комфорт и психологическое здоровье.

Подумайте о карьерном росте

Если не получается выйти за рамки конкретной организации, почему бы не подумать, как улучшить своё положение внутри неё. Да, повышение или просто новая должность, скорее всего, потребуют расширить зону ответственности, но вместе с этим вы получите больше прав и свобод внутри коллектива. К тому же, переход на более высокую позицию, а также смена отдела или, например, одного административного здания на другое, часто решают проблему недопонимания с начальником и коллегами.

Если вы ненавидите работу в офисе, почему бы не придумать что-нибудь более подходящее? Например, скажите начальнику, что засиделись на одном месте, хотите повысить квалификацию, поработать над новым проектом или даже освоить новую специальность, не покидая стены любимой компании? Это хороший выход из ситуации, когда вы хотите понять, как перестать ненавидеть работу.

Многие руководители идут навстречу сотрудникам в таких ситуациях. Это лучше, чем ежедневно испытывать сильный стресс и копить в себе обиду на окружающих. Которая, кстати, разрушает изнутри не только вашу психику, но и ваше тело.

Начните учиться

Возможность узнать что-то новое — отличный способ кардинально изменить ситуацию с нелюбимой работой. Например, если вам просто скучно, неинтересно и при этом есть свободное время, используйте для обучения именно его. Так вы убьете сразу двух зайцев — узнаете что-то полезное и новое без ущерба для времени.

Обучение может быть связано или не связано с работой. Но если вы будете обучаться тому, что вам действительно нравится и по-настоящему интересно, это наполнит вашу жизнь и поможет переждать временные трудности.

Да и кто знает, возможно, именно обучение поможет распрощаться с ненавистной работой в будущем, которую ну никак не получается оставить прямо сейчас.

Не сравнивайте себя с другими

Бывает так, что вы ненавидите коллектив на работе. Особенно неприятно, когда сотрудник зарабатывает больше, моложе вас, и кажется, что все блага даются ему очень легко и незаслуженно.

На самом деле всё не так однозначно. Помните, что везде будет кто-то успешнее вас. У каждого человека свой путь, каждый из нас изначально находится в разных условиях, и все, поверьте, абсолютно все платят свою цену за какие бы то ни было достижения. И в большинстве случаев мы очень смутно представляем, что это за цена.

По этой причине единственный человек, с которым есть смысл сравнивать себя даже на нелюбимой работе — это вы сами. И кто знает, если у вас в ближайшее время получится стать лучшей версией себя, возможно, начальник и коллеги оценят эту трансформацию по достоинству, а долгожданный успех превратится из мечты в реальность.

Не ухудшайте текущую ситуацию

Бывает так, что говорите — "ненавижу свою работу", показываете всем видом недовольство, при этом ничего не предпринимаете и сами разжигаете ситуацию. Даже если у вас плохие отношения с начальством или коллегами, в этой ситуации есть минимум три выхода.

Первый — оставить всё как есть. Второй — продолжать ругаться и ещё больше поднять градус напряжения в коллективе. Третий — попытаться как-то разрядить обстановку и хотя бы немного улучшить ситуацию.

Выбор зависит только от вас. Даже если всё совсем плохо, подумайте в первую очередь о себе и о том, как вести себя на нелюбимой работе, чтобы лучше стало в первую очередь вам. И уже после этого разработайте новый план действий на основе сделанных выводов.

Подумайте о личных границах

Очень часто нелюбимой работа становится просто потому, что мы пытаемся быть хорошими сразу для всех. Например, считаем неудобным отказывать в мелких просьбах коллегам. Если вовремя не остановиться, недалёк тот час, когда весь рабочий день будет состоять только из них. А ведь у вас есть и свои обязанности.

Вот и получается, что фактически вы уже работаете за двоих, мысленно всё проклинаете и бурчите — "ненавижу свою работу". Ни о каком комфорте в таких условиях не может быть и речи. Научитесь говорить "нет", и делайте только то, что положено вам. Вы удивитесь, насколько приятными и лёгкими могут стать ежедневные обязанности.

Доверяйте и делегируйте

Вы можете ненавидеть свою работу, просто потому, что не умеете правильно делегировать и банально устали. С этой проблемой обычно сталкиваются начинающие руководители. Очень сложно доверить новым подчинённым какие-то важные задачи.

В результате, вместо управления и других обязанностей начальника, приходится подхватывать, подстраховывать, латать дыры и тушить пожары. Ну а когда человек трудится в режиме постоянного аврала, даже любимая работа очень быстро превращается в каторгу.

Не жалейте себя

И самое главное — перестаньте жалеть себя. Это деструктивное поведение с точки зрения психологии. Так вы сделаете ситуацию только хуже, своё состояние ещё более нервным и напряженным, а возможно, и испортите отношения с коллегами. Потому что каждый сотрудник, практически любой организации, наверняка считает, что именно ему приходится здесь труднее всего, и как мантру повторяет — "я ненавижу свою работу".

Возьмите отпуск на пару дней, отдохните. А после законных выходных, с новыми силами перечитайте эту статью и начните действовать так, чтобы нелюбимая работа больше никогда не отравляла вам жизнь.