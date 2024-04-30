Необратимо испортите: в какой посуде категорически запрещается мариновать шашлык

Шашлык – это не просто еда, это целая традиция, объединяющая людей. А чтобы он получился по-настоящему вкусным, важно не только правильно подобрать мясо, но и знать, в какой посуде его мариновать и готовить. Сегодня мы поделимся полезными советами от кулинаров, которые категорически нельзя использовать для шашлыка. Об этом пишет Patrioty.

Алюминиевая посуда:

Этот материал не подходит ни для маринования, ни для приготовления шашлыка. При контакте с мясом алюминий окисляется, что может привести к порче продукта и даже к отравлению.

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Пластиковый контейнер:

Хотя пластиковая посуда удобна в использовании, она не выдерживает высоких температур. При мариновании или приготовлении шашлыка пластик может деформироваться и выделять вредные вещества.

Емкость из нержавеющей стали:

Нержавеющая сталь не вступает в реакцию с мясом, но она не дает ему насытиться ароматами маринада.

Эмалированная посуда с трещинами:

Трещины на эмали могут стать причиной попадания в пищу вредных веществ из металла.

Так в какой же посуде готовить шашлык?

Глиняная посуда: Этот материал идеально подходит для маринования мяса, потому что он сохраняет все ароматы и соки.

Стекла – это экологически чистый и безопасный материал, который не вступает в реакцию с продуктами.

– это экологически чистый и безопасный материал, который не вступает в реакцию с продуктами. Деревянная посуда: Дерево придает мясу приятный аромат и делает его более нежным.

Дерево придает мясу приятный аромат и делает его более нежным. Эмальированная посуда без трещин: Эмаль – безопасный материал, который не окисляется и не вступает в реакцию с продуктами.

Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить по-настоящему вкусный и безопасный шашлык, который обрадует вас и ваших близких!

Напомним, мы уже писали, какой маринад для шашлыка сделает его сочным и мягким.

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