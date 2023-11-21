Необычно и очень вкусно: Как приготовить оладьи из капусты

Капуста, неиссякаемый элемент наших кулинарных экспериментов, может поражать своей вариативностью. Попробуйте этот простой рецепт – и вас поразит, как вкусно и креативно может выглядеть капуста.

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Вместо обычных тушеных блюд или запеканок предлагаем попробовать необычные капустные оладьи – простой, вкусный и бюджетный вариант, который непременно удивит вас и вашу семью. Рецептом поделились на сайте Ukr.Media.

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Ингредиенты:

500 г капусты;

1 большой лук;

3 зубчика чеснока;

3 яйца;

4 ст. л. муки (60 г);

1 ч. л. соли;

специи по вкусу;

растительное масло для жарки;

по желанию: сметана или йогурт, укроп и чеснок для соуса.

Способ приготовления:

Капусту нашинкуйте, переложите в кастрюлю, залейте 4 стаканами воды и отваривайте в течение 10 минут. Процедите жидкость и дайте немного остыть. Очищайте и нарезайте лук и чеснок, обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла. Добавьте в капусту. К полученной массе добавьте яйца, соль, специи, муку и замешайте овощное тесто. Разогрейте растительное масло на сковороде. Ложкой выкладывайте тесто и формируйте оладьи. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон. Для соуса смешайте йогурт (сметану) с укропом и чесноком. Подавайте вместе с капустными оладьями.

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