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Необычный десерт: рецепт финиково-орехового пирога

Цихоцкая Мария

Необычный десерт: рецепт финиково-орехового пирога

Орехово-финиковый пирог – это вкусный и полезный десерт, имеющий много преимуществ.

Во-первых, финики – это источник полезных веществ. Они содержат много витаминов и минералов, а также клетчатку. Финики являются хорошим источником энергии и помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Во-вторых, орехи также полезны. Они содержат белок, жиры, витамины и минералы. Орехи помогают поддерживать здоровье сердца, мозга и кожи.

Сочетание финики и орехов в пироге делает его еще более вкусным и полезным. Финики придают пирогу сочности и сладкому вкусу, а орехи – хрусткости. Рецептом поделился портал Shuba.

Рецепт орехово-финикового пирога

Ингредиенты:

  • Для теста:
    • мука пшеничная – 250 г
    • манная крупа – 250 г
    • разрыхлитель - 12 г
    • сахар – 80 г
    • масло сливочное – 125 г
    • сахарная пудра – 20 г
  • Для начинки:
    • грецкие орехи - 100 г
    • финики – 250 г
    • курага – 100 г
    • мед – 20 г
    • корица – 5 г

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Приготовление:

  1. Финики и курагу залить кипятком на 10-15 минут. Затем воду слить, сухофрукты обсушить и мелко порезать.
  2. Орехи измельчить, смешать с курагой и финиками. Добавить мед, корицу и перемешать.
  3. В миске соединить муку, манную крупу, разрыхлитель и сахар. Добавить мягкое сливочное масло и, разминая вилкой, сделать крошку.
  4. Форму застелить пергаментом, смазать маслом. Выложите в форму половину крошки, на нее равномерно разложите начинку и посыпьте оставшимися крохами.
  5. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 40 минут. Посыпьте сахарной пудрой и украсьте сухофруктами.

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