Необычный вкус классического блюда: рецепт шарлотки с апельсинами

Шарлотка – это классический десерт, который любят многие люди. Но обычную шарлотку можно разнообразить, добавив к ней апельсины. Этот фрукт придаст десерту ярких цитрусовых ноток и сочности.

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Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

Апельсины – 2 шт.

Мука пшеничная – 250 г

Сахар – 270 г

Яйца куриные – 4 шт.

Сахар ванильный – 10 г

Разрыхлитель - 12 г

Масло подсолнечное – 20 г

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Приготовление

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Постепенно добавьте просеянную муку и разрыхлитель, постоянно помешивая. Апельсины очистите и нарежьте кружочками. Форму для выпечки застелите пергаментом, смажьте маслом и посыпьте дно сахаром. На дно формы выложите апельсины, а сверху распределите тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут. После приготовления дайте шарлотке остыть в форме в течение 30 минут. Затем осторожно извлеките ее из формы и переверните на тарелку так, чтобы апельсины оказались сверху. Нарежьте шарлотку на порции и подавайте.

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