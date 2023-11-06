Необычный вкус: рецепт грибной солянки

Грибная солянка по рецепту от Shuba не только удивит вас невероятным вкусом, но и сэкономит деньги. Главный ингредиент этого супа – грибы.

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Ингредиенты:

Вода – 1 л

Шампиньоны – 150 г

Грибы соленые – 100 г

Огурцы соленые – 100 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатно – 40 г

Оливковое масло – 40 мл

Огуречный рассол – 150 мл

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Зелень – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте лук и морковь и поджарьте до полуготовности.

2. Соленые грибы и огурцы и добавьте к овощам, заправив все порежьте томатной пастой.

3. Тушите 5 минут.

4. Помойте шампиньоны, нарежьте кусочками и положите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения, добавьте соль и посолите и варите 10 минут. После этого зажарку, рассол, лавровый лист, перец и варите 15 минут.

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