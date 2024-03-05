Неоднозначный ответ: нужно ли на самом деле выгуливать кошек

Вы думали, что выгуливать нужно только собак? А вот и нет! Кошкам также полезно иногда выходить на улицу, чтобы исследовать мир и получать новые впечатления.

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Конечно, кошачьи прогулки будут отличаться от собачьих. Не ожидайте, что ваш любимец будет бегать за палочкой или часами ходить рядом с вами. Об этом пишет inverse.com.

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Зачем же выгуливать кошек?

Для умственной стимуляции. Кошки, живущие в четырех стенах, могут скучать, что приводит к проблемам с поведением. Прогулки на свежем воздухе позволяют им исследовать новые запахи, звуки и ощущения.

Для физической активности. Даже если ваш кот активен дома, ему все равно нужна двигательная активность, чтобы оставаться здоровым. Прогулки помогут ему поддерживать форму и вес.

Даже если ваш кот активен дома, ему все равно нужна двигательная активность, чтобы оставаться здоровым. Прогулки помогут ему поддерживать форму и вес. Для уменьшения стресса. Кошки, не имеющие доступа к улице, могут испытывать стресс из-за однообразной среды. Прогулки на открытом воздухе помогают им расслабиться и улучшить настроение.

Как правильно выгуливать кота?

Используйте подтяжку, а не ошейник. Подтяжка более безопасна и удобна для кошек.

Начинайте с коротких прогулок. Не пытайтесь сразу же заставить кота уходить далеко. Постепенно увеличивайте время и расстояние прогулок.

Не пытайтесь сразу же заставить кота уходить далеко. Постепенно увеличивайте время и расстояние прогулок. Выбирайте тихое место. Не выгуливайте кота в людном месте, где он может испугаться.

Не выгуливайте кота в людном месте, где он может испугаться. Будьте терпеливы. Некоторым котам нужно больше времени, чтобы привыкнуть к выгулу.

Что делать, если кошка не хочет гулять?

Не заставляйте ее. Если кошка не хочет гулять, не заставляйте ее. Это может только усугубить ее страх.

Если кошка не хочет гулять, не заставляйте ее. Это может только усугубить ее страх. Попытайтесь другие способы расширить ее мир. Вы можете установить кошачье патио на окно или купить тележку для кошек.

Дополнительные советы:

Не выгуливайте кота без шлейки.

Не оставляйте кота без присмотра во время прогулки.

Не выгуливайте кота в опасном месте.

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