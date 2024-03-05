Неоднозначный ответ: нужно ли на самом деле выгуливать кошек
Вы думали, что выгуливать нужно только собак? А вот и нет! Кошкам также полезно иногда выходить на улицу, чтобы исследовать мир и получать новые впечатления.
Конечно, кошачьи прогулки будут отличаться от собачьих. Не ожидайте, что ваш любимец будет бегать за палочкой или часами ходить рядом с вами. Об этом пишет inverse.com.
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Зачем же выгуливать кошек?
- Для умственной стимуляции. Кошки, живущие в четырех стенах, могут скучать, что приводит к проблемам с поведением. Прогулки на свежем воздухе позволяют им исследовать новые запахи, звуки и ощущения.
- Для физической активности. Даже если ваш кот активен дома, ему все равно нужна двигательная активность, чтобы оставаться здоровым. Прогулки помогут ему поддерживать форму и вес.
- Для уменьшения стресса. Кошки, не имеющие доступа к улице, могут испытывать стресс из-за однообразной среды. Прогулки на открытом воздухе помогают им расслабиться и улучшить настроение.
Как правильно выгуливать кота?
- Используйте подтяжку, а не ошейник. Подтяжка более безопасна и удобна для кошек.
- Начинайте с коротких прогулок. Не пытайтесь сразу же заставить кота уходить далеко. Постепенно увеличивайте время и расстояние прогулок.
- Выбирайте тихое место. Не выгуливайте кота в людном месте, где он может испугаться.
- Будьте терпеливы. Некоторым котам нужно больше времени, чтобы привыкнуть к выгулу.
Что делать, если кошка не хочет гулять?
- Не заставляйте ее. Если кошка не хочет гулять, не заставляйте ее. Это может только усугубить ее страх.
- Попытайтесь другие способы расширить ее мир. Вы можете установить кошачье патио на окно или купить тележку для кошек.
Дополнительные советы:
- Не выгуливайте кота без шлейки.
- Не оставляйте кота без присмотра во время прогулки.
- Не выгуливайте кота в опасном месте.
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