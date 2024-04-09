''Непобедимые яйца'' на Пасху: окрашивание пасхальных яйц, чтобы победить при ''христосании''

Роспись яиц – неотделимая часть Пасхи во многих странах мира. В Украине же это действо дополняется интересной традицией - "христосаньем" яйцами, что превращается в настоящее праздничное развлечение.

"Яйцевая борьба" символизирует борьбу добра со злом. Победоносное яйцо считалось оберегом, его хранили до конца праздников.

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Приветствуя Пасху, люди трижды говорят "Христос Воскрес!" и целуются. В древности публичные поцелуи считались непристойными, поэтому возникла традиция символически стучаться писанками или пасхальными яйцами, "христосаясь".

Хотите получить "непобедимое" яйцо? Вот несколько уловок, как укрепить его скорлупу:

1. Соль: Добавьте в воду для варки яиц 3 столовых ложки соли на литр. Это поможет им не потрескаться.

2. Специальные пленки: Наденьте пленки на пасхальные яйца перед опусканием в горячую воду. Пленка расплавится, обволакивая яйца.

3. Белок с солью: Взбейте белок с чайной ложкой соли, чтобы получить цемент. Покройте пасхальные яйца смесью и дайте обсохнуть. Сверху можете разрисовать пищевыми красками по собственному вкусу.

"Непобедимые яйца" можно создать с помощью цветного пшена.

Что вам понадобится:

Яйца, сваренные вкрутую

Пшено

Пищевые красители

Яичный белок

Миска

Кровать

Бумага для выпечки

Инструкция:

Покрасьте пшено. Добавьте пшено в миску с пищевым красителем и тщательно перемешайте, чтобы пшено полностью покрылось цветом. Оставьте пшено сохнуть на бумаге для выпечки.

Взбейте яичный белок до образования пены, возьмите сваренное вкрутую яйцо и обмажьте его со всех сторон яичным белком. Затем обсыпьте яйцо цветным пшеном, чтобы оно полностью покрылось. Оставьте яйца сохнуть на бумаге для выпечки в течение нескольких часов.

Вы можете использовать пшено разных цветов, чтобы создать оригинальные и красивые пасхальные яйца. Для более насыщенного цвета можно покрасить пшено несколько раз.

Вместо пшена можно использовать другие крупы, такие как рис, манка или гречка.

Предлагаем узнать об окрашивании яиц в зеленый и салатовый цвета.

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