Непредсказуемые и интересные: топ пород кошек с непростым характером

Перед тем как завести дома породистую кошку, следует тщательно изучить ее повадки и особенности, чтобы избежать неожиданных трудностей. Многие люди, увидев котят в хорошие руки или выведенных заводчиками, решают, что без кота их жизнь будет не столь полноценной. В результате в их доме появляется пушистый питомец, который, по их мнению, должен приносить радость. Однако часто животное проявляет черты характера или проблемы со здоровьем, к которым владельцы не готовы.

Сфинкс

Сфинксы привлекают тех, кто имеет аллергию на шерсть, но на самом деле эти кошки не столь гипоаллергенны, как принято считать. Из-за отсутствия меха они нуждаются в особом уходе, а также могут иметь проблемы со здоровьем, в частности, гипертрофическую кардиомиопатию, инфекционные заболевания, проблемы с глазами, зубами и деснами. Многие владельцы отмечают, что сфинксы требуют специальной диеты и регулярного наблюдения у ветеринара. Некоторые хозяева впервые сталкиваются с тем, что эти кошки потеют, оставляя желтые пятна на одежде и мебели. Однако, несмотря на такие особенности и необычный внешний вид, они остаются одной из самых нежных пород. Об этом пишет Фокус.

Персидская кошка

Персидские кошки известны своим спокойным и умным нравом. Они молчаливы, привязываются к своей семье и наслаждаются лаской. В то же время, следует учитывать, что эта порода не слишком подходит для семей с маленькими шумными детьми. Персы комфортно чувствуют себя в квартире и не разрушают мебель. Несмотря на свою уравновешенность и хороший внешний вид, они могут стать серьезным испытанием для хозяев из-за постоянной линьки, необходимости регулярного ухода за шерстью, возможных проблем со зрением и аллергии. Некоторые владельцы признаются, что шерсть этих кошек остается повсюду – на одежде, мебели, в воздухе. Однако при условии регулярной уборки с этим можно справиться.

Бирманская кошка

Бирманские кошки не только красивы, но и очень общительны, умны и миролюбивы. Они обладают необычными голубыми глазами, но также склонны к чрезмерной линьке. Многие владельцы сталкиваются с тем, что даже после регулярной чистки шерсть остается повсюду, включая посуду и постельное белье. Кроме этого, у бирманцев достаточно слабое здоровье — они плохо переносят сквозняки, холод и требуют тщательного ухода за зубами и шерстью. Для сохранения хорошего самочувствия и избежать проблем с поведением им необходимо много активности и игр.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Турецкая ангора

Турецкие ангоры преданы своим хозяевам и не терпят одиночества. Они прекрасно подходят для тех, кто ищет компаньона, однако могут быть требовательными к физическому контакту, позволяя гладить себя только по собственному желанию. Эти кошки активны, любознательны и требуют постоянного внимания. Если владелец не имеет достаточно времени для общения с питомцем, ангора может стать невыносимой. Некоторые представители этой породы носят непростой характер: одни — добрые и кроткие, другие же могут быть агрессивными, избегая посторонних и даже членов семьи.

Шотландская вислоухая

Шотландские вислоухие кошки очаровывают своим милым видом. Они легко адаптируются к жизни, спокойно относятся к шуму и не боятся детей. Им нравится, когда их гладят, но только тогда, когда они этого хотят. Некоторые владельцы отмечают, что их питомцы не всегда придерживаются лотка, а другие жалуются на периоды агрессии или повреждения мебели. Однако даже с такими особенностями шотландцы остаются любимцами своих семей.

Абисинская кошка

Абисинские кошки поражают своим внешним видом, большими ушами и блестящей шерстью. Они невероятно активны, постоянно требуют внимания и не могут усидеть на месте. Их нельзя заставить делать то, чего они не хотят, а их владельцы часто признаются, что эти животные невероятно упрямы. Они могут укусить или проявить недовольство, если что-то им не нравится. Кроме того, у представителей этой породы часто возникают проблемы с суставами, которые требуют создания безопасной среды в квартире. Из-за отсутствия подшерстка абиссины мерзнут зимой, а их склонность к аллергиям делает выбор рациона особенно важным.

Завести породистую кошку – это не просто выбор любимца по внешнему виду, а ответственное решение, требующее понимания особенностей ухода и характера животного. Важно взвесить все нюансы, чтобы не только получить от питомца радость, но и обеспечить ему комфортную жизнь.

Раньше мы рассказывали о топ породах собак, которые не ладят с детьми.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!