Непревзойденный жареный картофель с чесноком и луком 'как у бабушки': видео-рецепт

Известный шеф-повар Анатолий Добровольский поделился рецептом жареного картофеля с луком, чесноком и сухарями. Он говорит, что таким образом готовили наши бабушки и прабабушки.

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В своем ТикТоке повар рассказал, что этот картофель получается очень вкусным. "Так жарили картошку еще наши бабки и прабабушки. Непревзойденно вкусный он получается. Не готовьте много, потому что нельзя остановиться есть!", – пошутил он.

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Какие ингредиенты:

Картофель среднего или небольшого размера – отварной, охлажденный и очищенный 1-1,5 кг.

Смолец – 100 г

Лук – 2 штуки среднего размера

Чеснок – 7-8 зубчиков

Сало копченое или обычное – 200 г

Сухари пшеничные тертые – 20-30 г

"Много зелени" для подачи.

Как готовить

Картошку нужно помыть и отварить в полушубках до готовности. Затем охладить, очистить от кожуры и нарезать кружками.

На сковороде растапливаем смалец и выкладываем порезанный картофель жариться.

"Пытайтесь держать высокую температуру, чтобы получить золотистую корочку", – посоветовал Добровольский.

Тем временем лук чистим и нарезаем мелко. Также нужно полосками порезать копченое сало.

Когда картофель подрумянится, его нужно посолить.

На отдельной сковороде поджарьте копченое сало и "когда оно пустит достаточно жирка", добавляем лук и жарим до золотистости. Под конец к смеси добавляем выжатый чеснок.

Готовый картофель нужно выложить на тарелки, сверху высыпать копченое сало с луком и присыпаем панировочными сухарями и измельченной зеленью. Приятного аппетита!!!

Ранее шеф-повар раскрыл рецепт "лучшего" хрустящего жареного картофеля.

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