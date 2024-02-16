Неприхотливые в уходе прически, которые могут скрыть признаки редких волос женщинам старше 40 (фото)

Редкие волосы – это нормальное явление, особенно для женщин после 40 лет. Женщины, привыкшие к пышным волосам, могут чувствовать себя неуверенно, когда они становятся тусклыми и теряют объем.

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К счастью, есть несколько простых причесок, которые помогут скрыть признаки поредения волос. Эти прически не нуждаются в уходе, но при этом выглядят стильно и элегантно, пишет SheFinds.

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Чтобы скрыть выпадение и изящество волос, эксперты советуют завязывать их в пучок.

Это универсальная прическа, подходящая как для повседневной жизни, так и для торжественных случаев. Пучок можно разместить на любом участке головы, где вы хотите скрыть поредение волос. Однако не затягивайте пучок слишком туго, чтобы не повредить волосы. Добавьте шпильки или бант, чтобы сделать прическу более элегантной.

Объем благодаря корневому укреплению поможет вам добавить объем волос у корней.

Используйте спрей для прикорневого объема и легкий лак для волос. По желанию вы можете сделать укладку в салоне.

Низкий повседневный хвост – это удобная и стильная прическа, подходящая для любого случая. Не затягивайте хвост слишком туго, чтобы не повредить волосы.

Оставьте несколько прядей у лица. Добавьте аксессуар для волос, чтобы сделать прическу элегантнее.

Завитки и волны визуально делают волосы более густыми.

Вы можете использовать плойку, горячие валики или бигуди. Перед укладкой нанесите на волосы спрей для лифтинга корней и термозащитное средство.

Попробуйте одну из причесок, чтобы чувствовать себя уверенно и привлекательно.

Помните, что вы прекрасны, вне зависимости от состояния ваших волос.

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