Неприятный запах изо рта: эксперты назвали шесть возможных причин
Одна из самых распространенных причин неприятного запаха изо рта – это плохая гигиена полости рта. Нерегулярная чистка зубов, неиспользование зубной нити и некачественный уход за деснами могут привести к размножению бактерий, вызывающих запах, кариес и десен.
Это явление известно в медицине как галитоз. Галитоз может быть не только следствием несоблюдения гигиены полости рта, но и симптомом серьезных заболеваний. Поэтому при длительном присутствии неприятного запаха следует обратиться к врачу и выяснить причину этой проблемы, пишет Mayo Clinic.
Читайте также: Простые способы убрать запах лука и чеснока изо рта
Какие факторы влияют на появление неприятного запаха изо рта:
- Употребление определенных продуктов, таких как лук, чеснок и специи.
- Курение.
- Инфекции рта, носа и горла.
- Рак полости рта.
- Диабет.
- Проблемы с печенью или почками.
- Сухость во рту (ксеростомия).
Для предотвращения галитоза рекомендуется регулярно чистить зубы (дважды в день). Использовать зубную нить каждый день. Использовать качественное полоскание рта. Вести здоровый образ жизни и избегать вредных привычек.
Если неприятный запах изо рта сохраняется, рекомендуется обратиться к врачу для выявления возможных заболеваний или проблем, которые могут вызвать его.
Ранее учёные назвали причины постоянной усталости.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!