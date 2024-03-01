Неприятный запах изо рта: эксперты назвали шесть возможных причин

Одна из самых распространенных причин неприятного запаха изо рта – это плохая гигиена полости рта. Нерегулярная чистка зубов, неиспользование зубной нити и некачественный уход за деснами могут привести к размножению бактерий, вызывающих запах, кариес и десен.

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Это явление известно в медицине как галитоз. Галитоз может быть не только следствием несоблюдения гигиены полости рта, но и симптомом серьезных заболеваний. Поэтому при длительном присутствии неприятного запаха следует обратиться к врачу и выяснить причину этой проблемы, пишет Mayo Clinic.

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Какие факторы влияют на появление неприятного запаха изо рта:

Употребление определенных продуктов, таких как лук, чеснок и специи.

Курение.

Инфекции рта, носа и горла.

Рак полости рта.

Диабет.

Проблемы с печенью или почками.

Сухость во рту (ксеростомия).

Для предотвращения галитоза рекомендуется регулярно чистить зубы (дважды в день). Использовать зубную нить каждый день. Использовать качественное полоскание рта. Вести здоровый образ жизни и избегать вредных привычек.

Если неприятный запах изо рта сохраняется, рекомендуется обратиться к врачу для выявления возможных заболеваний или проблем, которые могут вызвать его.

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