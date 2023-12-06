Нет аналогов: в Англии нашли уникальную матрицу печати монаха эпохи Средневековья

В Великобритании с помощью металлоискателя обнаружили чрезвычайную матрицу для печати XIII-XIV века, которая, вероятно, принадлежала монаху. По словам экспертов, это открытие считается "совершенно уникальным" и проливает свет на историю того периода.

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Об этом пишет Arkeonews.

Матрица для печати, вероятно, принадлежала монаху, позволяющему нам приобщиться к духовному миру того времени, еще до прихода "черной смерти". Следует отметить, что особенностью находки является надпись на самой печати: "Умоляю тебя, святое солнце праведности, будь нашим светом".

Историк Хелен Гик подчеркивает уникальность этой надписи, которая делает эту печать диаметром 24,6 мм круглую по-настоящему уникальной.

В центре печати находится изображение коронованной Девы Марии, которая колышет младенца Иисуса, а с правой стороны – монах в молитве. На соединенных руках монаха видна надпись AVE MA (Радуйся, Мария). Эта сцена окружена четырехстворчатой рамкой со средневековой латинской надписью "TE: ROGO: IVSTICIE: SOL: PIVS: ESTO: VIE", расположенной в пунктирной круговой кайме вдоль края.

Хотя изображение Девы Марии с монахом не уникально для тех времен, эта круглая печать выделяется тем, что не имеет прямого аналога этому конкретному визуальному представлению.

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Использование термина "Солнце Праведности" для обозначения Иисуса Христа, упоминаемое в ветхозаветных пророчествах, придает еще один уровень уникальности этому артефакту.

Одной из определяющих особенностей этой матрицы для печати является втулка с зубчатым краем на оборотной стороне, что свидетельствует, что она имела съемную ручку, которую можно было вытаскивать и фиксировать вращением. Эта деталь становится беспрецедентной, поскольку печати со съемными ручками, известные в археологии, обычно не имели таких характеристик.

Напомним, археологи показали дом доисторических людей в возрасте почти 17 тысяч лет.

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