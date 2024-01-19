Неудачи в семье и неприятности: к чему ведет потеря обручального кольца мужчиной

Обручальное кольцо является символом брака и семейного счастья. Потеря этого украшения может вызвать у многих тревогу и страх перед возможными неприятностями.

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По народным приметам, потеря обручального кольца мужчиной предвещает ему неприятности в быту и семье. Это могут быть болезни, проблемы на работе и распад брака. Об этом пишет Ukr.media.

Согласно приметам, если мужчина потерял кольцо, то это обещает ему неприятности и неудачи в быту и семье.

Приметы, связанные с утратой украшения, указывают на возможные болезни, проблемы на работе, распад брака.

Если потеря произошла до свадьбы, это может быть знаком того, что брак будет неудачным. В таком случае молодоженам следует отложить свадьбу, чтобы лучше узнать друг друга и избежать возможных ссор и разочарований.

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Однако есть и другие приметы, которые трактуют потерю обручального кольца как знак нового этапа в отношениях, который укрепит их. В таком случае не стоит расстраиваться, а попытаться увидеть в этом положительный знак.

Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.

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