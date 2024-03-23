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Невероятная нежность: как приготовить сырники в духовке без яиц

Игорь Романько

Как нежные сделать сырники без муки в духовке

Кто не любит сырники? Это блюдо не только вкусное, но и очень питательное. А сырники из духовки – это еще и полезно, ведь они не так жирны, как жареные.

Это ароматное и нежное лакомство обожает и взрослые, и дети. Рецептом нежных и полезных сырников поделились на сайте "Одна минута".

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Ингредиенты:

  • Кисломолочный творог – 250 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 60 г
  • Манная крупа – 30 г
  • Сахар – 30 г
  • Разрыхлитель для теста – 0.5 ч. ложки
  • Ванилин или ванильный сахар – по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте творог, сметану и сахар в глубокой миске. Взбейте блендером до однородной массы.
  2. Отдельно взбейте яйца венчиком. Добавьте в творожную массу.
  3. Добавьте ваниль, разрыхлитель и манную крупу. Перемешайте и дайте постоять тесту 10 минут.
  4. Выложите тесто в силиконовые формочки для кексов.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
  6. Готовые сырники посыпьте сахарной пудрой, полейте шоколадом или глазурью.

Приятного аппетита!

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