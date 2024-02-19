Невероятная вкуснятина из 3 ингредиентов: рецепт горячего шоколада по-испански

В Испании шоколад имеет богатую историю, заслуживающую отдельного разговора. Сегодня испанцы часто питаются горячим шоколадом на завтрак.

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По всей стране существуют заведения, где можно насладиться этим напитком – шоколадные кафе. Здесь подают шоколад caliente, а также разнообразные выпечки к нему. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты :

2 стакана молока 2,5%

1/2 ч. ложки кукурузного крахмала

120 г молочного шоколада

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Инструкция :

Налить молоко в кастрюлю и добавить кукурузный крахмал. Тщательно взбить, пока крахмал растворится. Нагреть молоко на среднем огне до кипения по краям кастрюли. Снять кастрюлю с огня и добавить шоколад. Перемешивать до полного растаивания. Если молоко остывает слишком быстро, поставить кастрюлю на слабый огонь, чтобы полностью растопить шоколад. Повернуть кастрюлю на средний огонь и помешивать, пока смесь не начнет кипеть. Когда шоколадная смесь загустеет, снять с огня. Разлить напиток по чашкам и подавать горячим.

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