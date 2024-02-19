Невероятная вкуснятина из 3 ингредиентов: рецепт горячего шоколада по-испански
В Испании шоколад имеет богатую историю, заслуживающую отдельного разговора. Сегодня испанцы часто питаются горячим шоколадом на завтрак.
По всей стране существуют заведения, где можно насладиться этим напитком – шоколадные кафе. Здесь подают шоколад caliente, а также разнообразные выпечки к нему. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты :
- 2 стакана молока 2,5%
- 1/2 ч. ложки кукурузного крахмала
- 120 г молочного шоколада
Читайте также: Дети будут в восторге: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак
Инструкция :
- Налить молоко в кастрюлю и добавить кукурузный крахмал. Тщательно взбить, пока крахмал растворится.
- Нагреть молоко на среднем огне до кипения по краям кастрюли.
- Снять кастрюлю с огня и добавить шоколад. Перемешивать до полного растаивания. Если молоко остывает слишком быстро, поставить кастрюлю на слабый огонь, чтобы полностью растопить шоколад.
- Повернуть кастрюлю на средний огонь и помешивать, пока смесь не начнет кипеть.
- Когда шоколадная смесь загустеет, снять с огня.
- Разлить напиток по чашкам и подавать горячим.
Советуем также обратить внимание на рецепт облепихового чая.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!