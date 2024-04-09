Невероятно ароматное и вкусное блюдо к Пасхе: как вкусно приготовить подчеревку

В Пасху, когда заканчивался Великий пост, украинцы издавна готовили разнообразные мясные блюда. Одной из них была запеченная подчеревка.

Современные хозяева запекают подчеревку в мультиварках или в духовке, перед этим натирая кусок свинины разными специями и душистыми травами.

Предлагаем рецепт запеченной подчеревки в рукаве, которым поделились на канале "Вкусная страница". Такая подчеревка вкусная и горячей, и охлажденной.

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Составляющие:

подчеревка свиная – 700 г

чеснок - 3 зубчика

соль – 0,5 ч. ложки

смесь специй для мяса – 0,5 ч. ложки

сушеный чеснок - 0,5 ч. ложки

паприка копченая – 1 ч. ложка

Лавровый лист

Подчеревку нужно обтереть бумажными полотенцами. В миске смешайте все специи, выжмите чеснок и обваляйте кусок подчеревки. Можете срезать ее и внутри тоже натереть специями. Прицепите лавровый лист в любое место подчеревки и положите кусок свинины в рукав. Перед запеканием подождите несколько часов, чтобы свинина напиталась специями и просолилась.

Разогрейте духовку до 180 градусов, на противень выстелите пергаментную бумагу и положите рукав с подчеревкой. Запекайте около часа. Затем разверните рукав и достаньте подчеревку. Что она подсохла, ее уже без рукава нужно поставить во включённую духовку на 10-15 минут.

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