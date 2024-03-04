Невероятно просто и вкусно: как запечь ребра в банке на ужин
Хотите приготовить вкусный и сытный ужин без лишних хлопот? Тогда этот рецепт свиных ребрышек в духовке точно для вас! Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов и стеклянная банка.
Секрет этого рецепта с сайта noviydoctor в том, что мясо готовится в собственном соке, благодаря чему оно получается невероятно сочным. А картофель, запеченный со сливочным маслом, станет идеальным гарниром.
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Ингредиенты:
- Свиные ребрышки – 500 г
- Лук – 1 шт
- Картофель - 4 шт
- Сливочное масло – 40 г
- Соль, перец и специи – по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте ребрышки на кусочки, посолите, поперчите и добавьте любимые специи.
- Добавьте к ребрышкам нарезанный лук, тщательно перемешайте и слегка примните руками.
- Выложите мясо в стеклянную банку, накройте фольгой и поставьте на противень.
- Очистите картофель, разрежьте пополам, добавьте к каждой половинке кусочек сливочного масла и заверните в фольгу.
- Выложите картофель вокруг банки с мясом.
- Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 2,5 часов.
- Выньте из духовки, дайте мясу настояться 10-15 минут и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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