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Рецепты

Невероятно просто и вкусно: как запечь ребра в банке на ужин

Игорь Романько

Как приготовить запеченные в банке свиные ребра

Хотите приготовить вкусный и сытный ужин без лишних хлопот? Тогда этот рецепт свиных ребрышек в духовке точно для вас! Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов и стеклянная банка.

Секрет этого рецепта с сайта noviydoctor в том, что мясо готовится в собственном соке, благодаря чему оно получается невероятно сочным. А картофель, запеченный со сливочным маслом, станет идеальным гарниром.

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Ингредиенты:

  • Свиные ребрышки – 500 г
  • Лук – 1 шт
  • Картофель - 4 шт
  • Сливочное масло – 40 г
  • Соль, перец и специи – по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте ребрышки на кусочки, посолите, поперчите и добавьте любимые специи.
  2. Добавьте к ребрышкам нарезанный лук, тщательно перемешайте и слегка примните руками.
  3. Выложите мясо в стеклянную банку, накройте фольгой и поставьте на противень.
  4. Очистите картофель, разрежьте пополам, добавьте к каждой половинке кусочек сливочного масла и заверните в фольгу.
  5. Выложите картофель вокруг банки с мясом.
  6. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 2,5 часов.
  7. Выньте из духовки, дайте мясу настояться 10-15 минут и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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