Невероятно просто и вкусно: как запечь ребра в банке на ужин

Хотите приготовить вкусный и сытный ужин без лишних хлопот? Тогда этот рецепт свиных ребрышек в духовке точно для вас! Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов и стеклянная банка.

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Секрет этого рецепта с сайта noviydoctor в том, что мясо готовится в собственном соке, благодаря чему оно получается невероятно сочным. А картофель, запеченный со сливочным маслом, станет идеальным гарниром.

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Ингредиенты:

Свиные ребрышки – 500 г

Лук – 1 шт

Картофель - 4 шт

Сливочное масло – 40 г

Соль, перец и специи – по вкусу

Приготовление:

Нарежьте ребрышки на кусочки, посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Добавьте к ребрышкам нарезанный лук, тщательно перемешайте и слегка примните руками. Выложите мясо в стеклянную банку, накройте фольгой и поставьте на противень. Очистите картофель, разрежьте пополам, добавьте к каждой половинке кусочек сливочного масла и заверните в фольгу. Выложите картофель вокруг банки с мясом. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 2,5 часов. Выньте из духовки, дайте мясу настояться 10-15 минут и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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