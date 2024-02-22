Невероятно сочное: как правильно приготовить куриное филе

Куриное филе – универсальный продукт, который можно приготовить на любой вкус. Однако часто оно получается сухим, что портит все удовольствие от блюда. К счастью, есть простой секрет, как сделать куриное филе сочным и ароматным – маринование.

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Благодаря этому простому рецепту Александра Огородникова вы сможете приготовить сочное и ароматное куриное филе, которое станет настоящим украшением вашего стола.

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Ингредиенты:

1 кг куриного филе

1 л воды

50 г соли

50 г сахара

1 луковица

1 зубчик чеснока

2 лавровых листа

10 горошин черного перца

1 веточка розмарина

1 веточка тимьяна

Приготовление:

В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, нарезанный лук, измельченный чеснок, перец, лавровый лист, розмарин и чабрец. Доведите маринад до кипения и полностью охладите. Залейте куриное филе процеженным маринадом и поставьте в холодильник на 5-7 часов. Выньте филе из маринада, обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки. Доведите до готовности в духовке или на гриле.

Совет:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в маринад другие специи и травы, например паприку, куркуму, орегано или базилик.

Время маринования может варьироваться от 2 часов в сутки. Чем длиннее филе будет мариноваться, тем сочнее оно будет.

Не передерживайте куриное филе на огне, чтобы оно не стало сухим.

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