Невероятное сочетание вкусов: Как приготовить яблочный омлет на завтрак

Изысканный десерт может стать прекрасным дополнением к завтраку или обеду. Одним из простых и быстрых рецептов является готовящийся всего за несколько минут яблочный омлет и не требующий включения духовки.

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Этот десерт, напоминая австрийский кайзершмаррн, отличается добавлением небольших кусочков фруктов к тесту. Идеально подходит для тех, кто ценит вкусную и здоровую пищу. Ваш завтрак или обед будет особенным благодаря этому десерту.

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Также, для желающих можно приготовить омлет в духовке. Посетив ароматный мир этого десерта, вы получите истинное удовольствие от его приготовления и потребления.

Ингредиенты:

2 яйца;

2 яблока;

120 мл молока;

60 г муки;

40 г сахарной пудры;

15 г изюма;

Лимон, корица, сахарная пудра.

Приготовление:

Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте небольшие кусочки. Полейте лимонным соком и добавьте корицы. Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и взбивайте электрическим веником, пока смесь не станет легкой и воздушной. Добавьте тертую цедру лимона и влейте молоко. Постепенно добавьте просеянную муку и изюм. Полностью перемешайте. Разогрейте сливочное масло на сковороде с антипригарным покрытием диаметром 20 см. Вылейте яичную смесь с яблоками на сковороду. Накройте крышкой и готовьте в течение 10 минут на слабом огне. Затем аккуратно переверните омлет с помощью плоской тарелки и готовьте еще 5 минут. Переложите десерт на сервировочную тарелку, посыпьте сахарной пудрой. Нарежьте и подавайте. По желанию подавайте с черничным джемом, английским кремом или каплей рома.

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