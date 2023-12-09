Невролог сказал, сколько времени детям безопасно проводить со смартфоном в руках

Подростки, пользующиеся смартфоном более 4 часов в день, имеют более высокий риск негативных последствий для психического здоровья, таких как стресс, суицидальные мысли и употребление психоактивных веществ.

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Исследование, проведенное командой южнокорейских исследователей, проанализировало данные о более чем 50 000 подростках, участвовавших в текущем опросе, пишет Newsweek.

Ученые обнаружили, что доля подростков в исследовании, которые пользовались смартфоном более 2 часов в день в 2020 году, составляла более 85 процентов по сравнению с примерно 64 процентами в 2017 году.

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Исследование показало, что неблагоприятные последствия для здоровья были заметны у тех, кто пользовался смартфоном более 4 часов в день. У таких подростков заметили:

на 30% более высокий уровень стресса

на 20% выше уровень суицидальных мыслей

на 15% выше уровень употребления психоактивных веществ

У подростков, которые пользовались смартфонами 2–4 часа в день, не наблюдалось увеличение неблагоприятных последствий для здоровья по сравнению с теми, кто не пользовался ими, за исключением чрезмерной зависимости от смартфонов. Наконец, подростки, которые пользовались смартфоном всего 1-2 часа в день, действительно сталкивались с меньшими проблемами, чем те, кто им не пользовался вообще.

Авторы исследования отмечают, что причинно-следственная связь между использованием смартфона и неблагоприятными последствиями для здоровья не была продемонстрирована, но результаты показывают, что использование смартфона сверх определенных уровней может "существенно" повлиять на результаты здоровья.

Они также говорят, что исследование предоставит полезную информацию для установки инструкций по использованию смартфонов для подростков и молодежи.

Рекомендации по использованию смартфонов для подростков

На основе результатов исследования, исследователи рекомендуют подросткам:

Ограничить использование смартфона до 4 часов в день.

Сосредоточиться на положительных аспектах использования смартфона, таких как общение со сверстниками и обучение.

Создание баланса между использованием смартфона и другими видами деятельности, такими как спорт, общение с друзьями и семьей и отдых.

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