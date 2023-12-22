Незабываемый вкус цитрусовых: рецепт рождественского апельсинового пирога

Испечь свежий апельсиновый пирог со специями станет идеальным десертом для всей семьи на Рождество. Известная шеф-повар Мэри Берри поделилась рецептом легендарного апельсинового пирога.

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Используйте чуть меньше половины апельсиновой начинки, чтобы соединить пирожные, а остальные распределите сверху. Об этом сообщает Express.co.uk.

Для приготовления основания пирога понадобятся:

один маленький апельсин с тонкой кожурой;

275 г муки;

три чайные ложки разрыхлителя;

275 г сахарной пудры;

225 г сливочного масла;

четыре яйца;

одна чайная ложка молотой корицы;

одна чайная ложка смеси специй.

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Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите две глубокие формы диаметром 20 см смазанной жирной пергаментной бумагой.

Положите целый апельсин в небольшую кастрюлю, залейте крутым кипятком и варите на медленном огне до мягкости примерно 20 минут. Отставьте остывать. Когда апельсин станет мягким и остынет, разрежьте его пополам и удалите все косточки. Измельчите весь апельсин вместе с кожурой до среднего размера.

Оставьте две равные столовые ложки апельсиновой мякоти для глазури, а остальные перемешайте до однородности с другими ингредиентами. Равномерно распределите смесь между двумя формами.

Выпекайте в разогретой духовке 25-30 минут. Дайте остыть в формах на несколько минут, затем выверните, снимите бумагу и завершите охлаждение на решетке.

Для апельсиновой начинки требуются:

50 г сливочного масла;

175 г сахарной пудры;

две столовые ложки мякоти апельсина.

Взбейте мягкое сливочное масло, затем добавьте просеянную сахарную пудру и отложенную мякоть апельсина. Смажьте начинкой один пирог и накройте другим.

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