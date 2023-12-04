Нежнее и вкуснее обычного: Как приготовить буженину с бананом

Буженина – неотъемлемая часть многих праздничных столов, но что произойдет, если добавить в этот традиционный рецепт всего один фрукт?

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Вкус блюда изменится в лучшую сторону. Этим интересным гастрономическим экспериментом поделились в издании Телеграф. Обычно такую буженину готовят на Пасху.

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Ингредиенты:

Мясо свинины – 1,5 кг;

Банан – 1 шт;

Горчица, соль, чеснок, перец, специи – по вкусу;

Оливковое масло.

Инструкция:

Хорошо помойте мясо, удалите все прожилки и полностью просушите бумажными салфетками. Смешайте соль и перец и натрите мясо. Смешайте чеснок с горчицей, а также можно добавить немного соевого соуса. С помощью кулинарной кисточки покройте буженину этим соусом. Переложите мясо в пакет для запекания и отправьте его в холодильник на сутки. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте дно посуды для запекания оливковым маслом. Помойте банан, съешьте средину, а кожуру разложите на дно формы для запекания белой стороной вверх, а поверхностью вложите мясо. Закройте форму крышкой и запекайте буженину в течение 50 минут при 200 градусах, затем убавьте температуру до 180 градусов и откройте крышку. Удалите банановую кожуру и допекайте мясо до образования хрустящего верха.

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