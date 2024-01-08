Нежнейший цвет: 4 варианта белого маникюра (фото)

Маникюр в светлом цвете всегда уместен и выглядит дорого. Поэтому представляем вам 4 трендовых маникюра на 2024 год.

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Об этом пишет Радиотрек.

Молочный

Молочный цвет – это светлый оттенок белого, который придает ногтям нежный и элегантный вид. Он идеально подходит для создания маникюра в стиле "богатая девушка".

Для того чтобы сделать нежный молочный маникюр, можно использовать однотонное покрытие или добавить к нему небольшое количество декора. К примеру, можно нанести на ногти фольгу или мелкие стразы.

Белый

Белый цвет – это еще один вариант для создания нежного маникюра. Он смотрится очень благородно и изысканно.

Для того чтобы сделать нежный белый маникюр, можно использовать однотонное покрытие или добавить к нему небольшой рисунок. К примеру, можно выполнить мини-френч с розовой или серебряной "улыбкой" или нанести на один ноготь белое сердечко.

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Омбре

Белый цвет можно использовать для создания нежного маникюра в технике омбре. Для этого можно использовать белый и розоватый или белый и чудесный цвета.

Для того чтобы сделать нежный омбре маникюр, можно использовать специальный лак для омбре или просто смешать два лака на ногте.

Узорчатый

Для создания нежного маникюра можно использовать белый узор. Например, можно нанести на чудный фон белый узор в виде кружева или цветов.

Также можно добавить в белый узор небольшое количество серебра или золота.

Напомним, стилисты назвали трендовый маникюр зимы-2024.

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