Нежное печенье 'Мадлен': идеально к чаю

Нежное печенье в виде милых ракушек, по вкусу и текстуре напоминающее бисквит. Мягкое, вкусное, с легким ароматом лимона и медовой ноткой. Идеальное к чаю!

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50 гр меда

200 гр муки

100 гр сахара

60 мл молока

3 яйца (150 г)

10 гр разрыхлителя

200 гр сливочного масла (помадка)

цедра одного лимона

стручок ванили

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Для приготовления печенья "Мадлен" взбиваем размягченное сливочное масло (помадку) с сахаром, миксером или ручным венчиком в течение нескольких минут.

Шаг 2

Добавляем во взбитую посветлевшую масляную помадку яйца, теплое молоко и мед.

Шаг 3

Затем муку смешиваем с разрыхлителем, семенами ванили, цедрой лимона и солью.

Шаг 4

С помощью кондитерского мешка или ложки выкладываем тесто в форму "Мадлен"* и выпекаем при температуре 170°С от 8 до 20 минут. Если у вас силиконовые формы, то смазывать жиром их не нужно, так как в самом тесте большое содержание сливочного масла. При выпекании будьте внимательны, так как мед в выпечке, попадая в духовку, очень быстро окрасит ваши мадленки в золотистый цвет.

Классическая форма "Мадлен" сделана в виде створок раковины. Думаю, ничего страшного не произойдет, если вы приготовите это печенье в любой другой небольшой форме.

Шаг 5

Приятного аппетита!