Нежности не ждите: топ самых агрессивных пород кошек

Хотя кошек обычно считают милыми и нежными животными, некоторые из них могут демонстрировать довольно дерзкий характер. Одни владельцы считают это проявлением смелости, а другие называют такое поведение чрезмерным.

Агрессия у кошек – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы домашних животных. Причины такого поведения могут быть разными: воспалительный характер, чрезмерное возбуждение, страх, стремление внимания или чувствительность к прикосновениям.

Известно, что некоторые породы кошек подвержены агрессивности больше других. Американское издание Holistapet составило список из десяти самых агрессивных пород домашних кошек.

Самые агрессивные породы кошек:

Сиамские коты

Сиамские коты считаются агрессивными среди всех пород. Они ревнивы и не любят делить внимание хозяина с другими животными или людьми. Если вы уделяете время другой кошке или просто кому-то другому, сиамский кот может агрессивно пытаться вернуть ваше внимание к себе.

Сфинкс

Сфинксы – очень требовательные коты. Из-за отсутствия меха они нуждаются в дополнительном уходе, но еще больше им нужно внимание. Когда сфинкс ее не получает, он начинает обращать на себя внимание любыми способами. Хотя это не всегда агрессия, такое поведение может раздражать владельцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученые назвали породы собак, которые не смогут выжить, если на Земле исчезнут люди

Бенгалия

Бенгальские коты – большие и активные, что частично объясняется их дикими предками. Даже поколения F4 и F5, которые считаются одомашненными, могут демонстрировать признаки агрессии, особенно если их потребности в активности или внимании не удовлетворены.

Шотландская вислоухая

Эти пушистые коты с милым видом могут быть очень чувствительны к переменам. Они часто становятся агрессивными, если в доме появляются новые питомцы или дети. Шотландские вислоухие не любят, когда их грубо ласкают, и в таких случаях могут реагировать агрессивно.

Пикси Боб

Активные и игривые кошки этой породы очень подозрительно относятся к незнакомцам. Часто они рычат на гостей, которые входят в дом, демонстрируя свое недоверие. Хотя это не всегда агрессия, их поведение может вызвать напряжение.

Египетская мау

Эти коты обожают своих владельцев, но ревностно защищают свою территорию, игрушки и еду. Если вы попытаетесь забрать что-нибудь из их вещей, египетская мау может показать агрессию.

Сингапурская кошка

Самая маленькая порода кошек в мире – сингапурская кошка – хоть и выглядит милой, но может агрессивно реагировать на угрозы. Эти кошки боятся незнакомцев и могут царапаться, если испытывают опасность.

Бомбей

Бомбейские коты напоминают маленьких ягуаров, но достаточно чувствительны к громким или внезапным звукам. От испуга эти кошки могут стать агрессивными, пытаясь оградить себя.

Турецкий ван

Исследование более 40 пород выявило, что турецкий ван чаще других проявляет агрессию к людям и животным. Эти коты не любят компании других питомцев и предпочитают быть единственными любимцами в семье. Незнакомцев они также воспринимают враждебно.

Чтобы снизить риск проявления агрессии, важно учитывать потребности породы, обеспечивать животное вниманием, надлежащим уходом и создавать комфортные условия для его обитания.

Напомним, ранее эксперты посоветовали лучшие породы собак для начинающих.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!