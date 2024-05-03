Ни в коем случае не продавайте: эксперты назвали автомобили, которые только дорожают с годами

Обычно, стоимость автомобиля снижается сразу после его выезда из автосалона, и этот процесс обесценивания продолжается с течением времени. Однако, существует момент, когда эта тенденция останавливается. С годами некоторые авто становятся раритетами и объектами коллекционирования.

Согласно информации от Avtosota.com, вскоре некоторые модели могут оказаться в этом списке. Издание представило список из двадцати автомобилей, выпущенных в 1994 году, которые в этом году празднуют свое 30-летие. В список вошли как обычные серийные модели, так и эксклюзивные спорткары.

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Эксперты советуют владельцам указанных моделей автомобилей пока воздержаться от их продажи. Существует высокая вероятность, что вскоре эти машины существенно вырастут в стоимости и привлекут внимание коллекционеров, готовых предложить за них кругленькую сумму. Это особенно актуально, если ваш автомобиль находится в отличном техническом состоянии и имеет привлекательный внешний вид.

Таким образом, не спешите с продажей, если вы владеете одним из следующих авто:

Volkswagen Polo 3 поколения (6N);

Toyota RAV4 1 поколение (XA10);

Skoda Felicia;

Renault Laguna 1 поколение;

Peugeot 306 в кузове кабриолет;

Peugeot 205 Sacre Numero;

Opel Omega;

Mercedes-Benz E-Class (W210);

Jeep Cherokee XJ;

Jaguar XJ;

Alfa Romeo 145;

Audi RS2;

Audi A4(B5);

Audi A6(C4);

Audi S6(C4);

Audi A8(D2);

BMW 7-Series (E38);

Ferrari F355;

Citroen Evasion;

Ford Scorpio.

Напомним, ранее эксперты назвали лучшие автомобили с пробегом до 10 тысяч долларов.

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