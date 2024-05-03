rus
Українська
Авто

Ни в коем случае не продавайте: эксперты назвали автомобили, которые только дорожают с годами

Анастасия Крыщук

Ни в коем случае не продавайте: эксперты назвали автомобили, которые только дорожают с годами
Какие авто не стоит продавать. Источник: Rudolf Stricker/wikipedia

Обычно, стоимость автомобиля снижается сразу после его выезда из автосалона, и этот процесс обесценивания продолжается с течением времени. Однако, существует момент, когда эта тенденция останавливается. С годами некоторые авто становятся раритетами и объектами коллекционирования.

Согласно информации от Avtosota.com, вскоре некоторые модели могут оказаться в этом списке. Издание представило список из двадцати автомобилей, выпущенных в 1994 году, которые в этом году празднуют свое 30-летие. В список вошли как обычные серийные модели, так и эксклюзивные спорткары.

Читайте также: Какие новые авто чаще всего покупают украинцы

Эксперты советуют владельцам указанных моделей автомобилей пока воздержаться от их продажи. Существует высокая вероятность, что вскоре эти машины существенно вырастут в стоимости и привлекут внимание коллекционеров, готовых предложить за них кругленькую сумму. Это особенно актуально, если ваш автомобиль находится в отличном техническом состоянии и имеет привлекательный внешний вид.

Таким образом, не спешите с продажей, если вы владеете одним из следующих авто:

  • Volkswagen Polo 3 поколения (6N);
  • Toyota RAV4 1 поколение (XA10);
  • Skoda Felicia;
  • Renault Laguna 1 поколение;
  • Peugeot 306 в кузове кабриолет;
  • Peugeot 205 Sacre Numero;
  • Opel Omega;
  • Mercedes-Benz E-Class (W210);
  • Jeep Cherokee XJ;
  • Jaguar XJ;
  • Alfa Romeo 145;
  • Audi RS2;
  • Audi A4(B5);
  • Audi A6(C4);
  • Audi S6(C4);
  • Audi A8(D2);
  • BMW 7-Series (E38);
  • Ferrari F355;
  • Citroen Evasion;
  • Ford Scorpio.

Напомним, ранее эксперты назвали лучшие автомобили с пробегом до 10 тысяч долларов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

АвтомобилиАвто