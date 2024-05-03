Ни в коем случае не продавайте: эксперты назвали автомобили, которые только дорожают с годами
Обычно, стоимость автомобиля снижается сразу после его выезда из автосалона, и этот процесс обесценивания продолжается с течением времени. Однако, существует момент, когда эта тенденция останавливается. С годами некоторые авто становятся раритетами и объектами коллекционирования.
Согласно информации от Avtosota.com, вскоре некоторые модели могут оказаться в этом списке. Издание представило список из двадцати автомобилей, выпущенных в 1994 году, которые в этом году празднуют свое 30-летие. В список вошли как обычные серийные модели, так и эксклюзивные спорткары.
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Эксперты советуют владельцам указанных моделей автомобилей пока воздержаться от их продажи. Существует высокая вероятность, что вскоре эти машины существенно вырастут в стоимости и привлекут внимание коллекционеров, готовых предложить за них кругленькую сумму. Это особенно актуально, если ваш автомобиль находится в отличном техническом состоянии и имеет привлекательный внешний вид.
Таким образом, не спешите с продажей, если вы владеете одним из следующих авто:
- Volkswagen Polo 3 поколения (6N);
- Toyota RAV4 1 поколение (XA10);
- Skoda Felicia;
- Renault Laguna 1 поколение;
- Peugeot 306 в кузове кабриолет;
- Peugeot 205 Sacre Numero;
- Opel Omega;
- Mercedes-Benz E-Class (W210);
- Jeep Cherokee XJ;
- Jaguar XJ;
- Alfa Romeo 145;
- Audi RS2;
- Audi A4(B5);
- Audi A6(C4);
- Audi S6(C4);
- Audi A8(D2);
- BMW 7-Series (E38);
- Ferrari F355;
- Citroen Evasion;
- Ford Scorpio.
Напомним, ранее эксперты назвали лучшие автомобили с пробегом до 10 тысяч долларов.
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