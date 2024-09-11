Ни в коем случае не жгите листья грецкого ореха: специалисты объяснили опасность

Когда украинцы занимаются осенней уборкой в своих дворах и пытаются справиться с опавшими листьями, часто возникает вопрос – можно ли сжигать листья грецкого ореха. Ответ экспертов однозначен: нет.

Команда UAportal совместно с ТСН объясняет все опасности этого процесса.

Эксперты из Госпродпотребслужбы отмечают, что многие люди не задумываются об этом, но листья грецкого ореха, как и в случае с другими деревьями, во время тления мешают поступлению кислорода в организм.

При сжигании листьев образуется бензопирен, который может вызвать рак. Кроме того, дым содержит диоксины – одни из самых ядовитых соединений для человека. Врачи утверждают, что при сжигании одной тонны листьев в атмосферу попадает примерно 30 кг опасных веществ, которые оседают на коже или попадают в легкие.

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Сжигание листьев может привести к развитию аллергий и ослаблению иммунной системы у людей. Особенно уязвимы к токсичным веществам дети, пожилые люди и беременные женщины. Во время горения листьев также высвобождаются оксид азота и углекислый газ, что может вызвать одышку, кашель и бронхоспазм.

Что можно делать с листьями грецкого ореха

Самое эффективное решение – это засыпать сухие листья грецкого ореха в компостную яму. Это позволит получить отличное натуральное удобрение, которое подходит для различных овощных культур. В качестве альтернативы вы можете собирать листья в отдельные мешки, что поможет избежать использования химикатов для обработки клубники, малины и картофеля летом. Рассыпая листья по грядкам, вы сможете отпугивать вредителей от этих растений.

Чтобы получить максимальную пользу от листьев грецкого ореха, их сначала нужно подсушить. Лучше всего это делать естественным способом: через 2-3 солнечных дня листья станут сухими.

При подготовке участка к зиме вы можете добавлять листья грецкого ореха в почву, перемешивая ее. После того как листья перегниют, они превратятся в компост и станут источником необходимых для растений витаминов.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие деревья и кустарники лучше высадить перед зимними холодами.

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