Никаких ложек: Как удобно и легко почистить авокадо ножом

Авокадо – это не только модный, но очень полезный продукт. Его можно использовать для приготовления салатов, бутербродов, соусов и других вкусных блюд.

Видео дня

Но перед тем как творить кулинарные шедевры, авокадо нужно правильно очистить. Многие люди боятся этого процесса, считая его сложным. Не беспокойтесь! Благодаря лайфхаку TikTok от kyleandjackieo вы сможете очистить авокадо легко и быстро.

Читайте также: Врачи рассказали, что будет с организмом, если есть авокадо каждый день

Как выбрать спелое авокадо:

Спелый авокадо должен быть мягким и упругим.

Кожа спелого фрукта должна быть темной.

Если авокадо слишком жесткое, его будет трудно резать.

Как разрезать авокадо:

Возьмите острый нож и разрежьте авокадо пополам вдоль косточки. Покрутите половинки авокадо вокруг косточки, чтобы она отделилась. Возьмите половинку и отрежьте кусочек, как показано на видео. Аккуратно снимите кожуру руками.

Узнайте также, как заморозить авокадо, чтобы не испортить вкус.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!