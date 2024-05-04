Никаких 'У': в Украине изменилось обозначение обучающих автомобилей

В Украине изменили маркировку транспортных средств, на которых граждане осуществляют практическую подготовку и сдают экзамены в автошколе. С 4 мая опознавательный знак меняется с "У" на "Н".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД. Эти изменения уже были внесены в Правила дорожного движения.

Кроме этого, для практической реализации нововведения Кабмин принял постановление №1128 от 27 октября 2023 года, которое сегодня, 4 мая, вступило в силу.

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В результате термин "Учбовий транспортний засіб" изменяется на "Навчальний транспортний засіб". Поэтому маркировка "Н" должна быть на автомобилях автошкол, предназначенных для осуществления практической подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сдачи экзаменов.

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Это касается автомобилей сервисных центров МВД, на которых граждане проверят практические навыки управления.

Напомним, мы ранее писали, что во время пересечения перекрестка водители могут нарушать ПДД. Речь идет об игнорировании сигналов светофора и знаков дорожного движения. Предлагаем пройти небольшой тест на знание ПДД и вам.

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