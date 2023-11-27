Никакой химии: простые способы отмыть зеркала в доме

Зеркала в домах, особенно где живут дети, часто загрязняют и отмыть их качественно, чтобы не осталось разводов, бывает нелегко.

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Однако, благодаря простым лайфхакам, можно отмыть зеркала без растворителей и вредных химических веществ. Уксус, спирт и сода станут вашими лучшими помощниками в этой задаче.

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Уксус для блеска: смешайте равные части воды и уксуса в пульверизаторе. Распылите этот раствор на поверхность зеркала и протрите чистой тканью или газетой. Уксус поможет вам избавиться от разводов и оставить зеркало блестящим.

Спирт – разведите спирт и воду в соотношении 1:1. Такой раствор идеально подходит для удаления жирных пятен и отпечатков от пальцев. Протрите зеркало мягкой тканью, смоченной в растворе и протрите насухо.

Сода – отлично справится с тяжелыми загрязнениями. Сделайте пасту, смешав соду с водой и нанесите ее на зеркало. Подождите несколько минут, затем протрите поверхность. Сода поможет удалить даже самые тяжелые загрязнения.

Используя эти простые и экологически чистые методы, вы сможете наслаждаться безупречно чистыми зеркалами в своем доме, не используя агрессивные химикаты.

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые есть у каждого под рукой.

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