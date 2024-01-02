Никогда не будет сохнуть: Как ухаживать за комнатным фикусом

Фикус – это популярное комнатное растение, которое может стать настоящим украшением любого интерьера. Однако, чтобы фикус хорошо рос и развивался, за ним нужно правильно ухаживать.

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Следуя этим простым советам с сайта noviydoctor, вы сможете вырастить здоровый и красивый фикус, который будет радовать вас долгие годы.

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Вот несколько советов, которые помогут вам избежать того, чтобы фикус засыхал:

Выбор правильного сорта и горшка

Прежде чем выбрать фикус, нужно определиться с сортом. Для комнатного выращивания подходят такие сорта, как фикус Бенджамина, Робуста и Эластика. Они не только красивы, но и неприхотливы в уходе.

Горшок для фикуса должен быть с отверстиями для дренажа во избежание застоя воды. Лучше выбрать глиняный горшок, лучше пропускающий воздух и влагу.

Правильный полив

Фикус не любит пересушивания или переувлажнения. Поливать его нужно, когда верхний слой почвы высохнет на 2-3 см.

Важно также периодически опрыскивать листья фикуса, особенно в период отопления. Это поможет растению увлажнить воздух и избежать ожогов.

Свет и тепло

Фикус любит яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут обжечь его листья.

В зимнее время, когда световой день короткий, можно использовать фитолампу для дополнительного освещения.

Температура воздуха для фикуса должна быть в пределах 18-25 градусов по Цельсию. Растение не переносит резких перепадов температур и холода.

Внимание и общение

Фикус очень чувствителен к положительной энергетике. Не стесняйтесь разговаривать с растением, время от времени одаривайте его благодарностями и добрыми словами.

Некоторые люди считают, что это способствует росту и развитию фикуса. Неважно, имеет ли это научный смысл или нет, но такой подход добавляет особую магию в уход за растением.

Напомним, мы уже писали, какие растения могут расти в тени.

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