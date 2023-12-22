Никогда не гадайте на Рождество и вот почему: приметы на праздники

Рождество – это праздник, отмечаемый христианами во всем мире. Это время единения с близкими, празднования и молитв. Однако есть много примет, связанных с Рождеством, которых следует придерживаться, чтобы не навлечь беду.

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Одним из самых распространенных является запрет на гадания на Рождество. Считается, что в этот день нечистая сила особенно сильна, и гадания могут привести к неприятностям.

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В общем, христианство осуждает различные обряды, сопровождающиеся привлечением нечистой силы. Ведь гадание – это погружение в ту стихию, от которой Христос освободил людей.

Разнообразные обряды, направленные на предсказание будущего приводят к тому, что злые духовные силы отнимают всю нашу природу.

Еще одни категорические запреты на Рождество (и любые великие христианские праздники) – это ссоры, попойка, злословие. Священники едины во мнении о запретах на Рождество: "Грешить нельзя".

Верующим советуют вспомнить о человечности, доброжелательности и остальных христианских ценностях, возвеличивающих человека.

Православная церковь замечает: "Гадание - это попытка человека узнать свое будущее через невидимые силы и приметы. Эти неизвестные силы гадать называют или духами, или душами умерших, или домовыми, или астральным умом, космическим умом и еще, наверное, многое можно назвать названий. . Но у всех этих названий есть одно общее – нечистая сила или дьявол".

Отмечается, что мало найдется желающих непосредственно общаться с дьяволом, поэтому он никогда открыто о себе не заявляет, а маскируется под разными личинами, чтобы больше людей запутать в свои сети.

Гадания были строго запрещены Богом еще в Ветхом Завете:

Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего (Втор.18:10-12);

И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых? (Ис.8:19).

Среди украинцев было принято проводить обряды гадания и гадания на праздники – период после Рождества и до Крещения. Эти традиции сохранились от язычества до сих пор.

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Старинные гадания на праздники

Одним из самых популярных было гадание на зеркалах. Его проводили перед Маланкой (31 декабря) и перед Крещением (6 января). После захода Солнца два зеркала ставили друг против друга, а перед одним из зеркал – две зажженные свечи. Девушка становилась между зеркалами и должна спросить своего суженого и посмотреть в зеркало, в котором отражались свечи. Считалось, что сужденный покажется ей в зеркале. По окончании гадания произносили "Чур меня", протирали зеркала святой водой и клали их в амбар на неделю - чтобы "закрыть портал в посторонний мир".

Гадание на нити

Девушки отрезают нити одинаковой длины и одновременно поджигают их. Чья нить сгорит быстрее других, но и выйдет замуж раньше.

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