Никто их не хочет: шесть самых плохих подарков на день рождения

Эксперт из подарков назвала самые плохие подарки, которые получают существительные. От этих вещей лучше отказаться, за исключением тех случаев, если у вас это попросили.

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Об этом Лия рассказала в своем TikTok (@leahsgiftguide). Она отмечает, что люди могут благодарить, но такие подарки их не порадуют.

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1. Косметика

Косметика для макияжа может быть точным подарком или провальным.

"Если вы не знаете, что они носят, или если у них кожная аллергия, я воздержалась бы от того, чтобы подарить это", – рассказала Лия.

По ее словам, действительно можно подарить то, чем они пользуются или что у них заканчивается. Однако что-нибудь случайное лучше не дарить, если об этом вас не просили. Существует риск, что эта вещь просто окажется в свалке, в худшем случае – у человека может возникнуть аллергия или сыпь.

Эксперт советует выбирать на подарок что-то связанное с красотой, то это красивая заколка, заколка для волос или шелковая резинка для волос.

2. Книги для самопомощи

Книги для самопомощи – это то, что лучше покупать самостоятельно. Независимо от того, речь идет об организации, уборке или ином образе мышления, это может отправить неправильное сообщение владельцу. Единственное исключение – если человек просит определенную книгу.

Лия заметила, что более безопасным подарок будет подарочная карточка к книжному с пачкой душистого россыпного чая.

3. Персональный аромат

Духи и одеколон дорогие, и многим из нас нравится пробовать новые запахи. Однако, когда вы дарите кому-то личный аромат на день рождения, есть большая вероятность, что он не понравится.

"У каждого разные предпочтения, но не стоит только гадать", – отметила эксперт, добавив, что лучше выбрать то, чем они пользуются.

Вы также можете подарить пробник духов, содержащий небольшие флаконы с разными ароматами. Таким образом, ваш получатель сможет решить, на какой из них пойти ва-банк.

4. Абонемент в спортзал

То, что вы хотели стать членом нового клуба пилатеса, не означает, что ваш друг или член семьи это сделает.

"Представьте себе, что вы получаете абонемент в спортзал, о котором вы не просили, – подумайте, как вы можете ответить", – сказала Лия. Это может выглядеть как тихий способ поощрить человека больше тренироваться и задеть его чувство в процессе.

5. Предметы, изменяющие внешний вид

Есть масса продуктов, которые подпадают под эту категорию: полоски для отбеливания зубов, средства для загара, краски для волос и т.д.

"Недавно кто-то вспомнил, что их подруге подарили ваучер на пластическую операцию", – вспомнила в одном из видео Лия.

Даже если вы можете подумать, что оказываете кому-то услугу, помогая им запастись тем, чем они часто пользуются, не извините за это, если они не попросят об этом.

6 Средства гигиены

Если вы дарите средства для гигиены, то получающий может подумать, что текущие вещи не очень хороши, или же он неприятно пахнет.

"Самогигиена включает в себя такие вещи, как дезодорант, средство для умывания лица и зубная паста", – пояснила Лия. Она отмечает, что это другие продукты, чем оздоровительные продукты, такие как модные лосьоны, губки, лаки для ногтей и средства для мытья тела, на которые кто-то может не тратить деньги для себя.

Напомним, что социальные сети активно обсуждают новый лайфхак, обещающий избавиться от неприятного запаха из стиральной машины и оставить ее пахучей и свежей.

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