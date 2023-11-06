Ночной свет во время сна может вызвать тяжелое заболевание – исследование

Искусственное освещение во время сна может вызвать серьезные нарушения психики. Об этом сообщили ученые, проведшие опыты с участием 85 000 человек.

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В исследовании, опубликованном в Naturale Mental Health, отмечается, что яркий искусственный свет во время ночи может оказать значительное влияние на психическое здоровье человека, приводя к развитию различных расстройств и ухудшению симптомов.

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Ученые выяснили, что связь между ночным освещением и риском психических расстройств, таких как депрессия, самоповреждение, посттравматическое стрессовое расстройство, психоз, генерализованное тревожное расстройство и мания, могут быть значимыми.

"Сегодня люди проводят большинство своего времени в помещениях под искусственным светом, который не всегда соответствует естественному циклу света и тьмы. Это разрушает биологический ритм наших тел и оказывает негативное влияние на наше психическое здоровье", — отметила Ангус Бернс, соавтор исследования.

По ее словам, изменение образа жизни и отказ от чрезмерного ночного освещения могут стать доступным и бесплатным нефармакологическим методом для улучшения психического здоровья. В этом контексте рекомендуется ограничить использование света во время ночи или хотя бы уменьшить его интенсивность, соблюдая естественный ритм света и тьмы.

По данным Американской медицинской ассоциации, влияние искусственного освещения ночью негативно влияет на здоровье человека, в частности, повышает риск расстройств сна, депрессии, ожирения, сахарного диабета, болезней сердца и даже рака.

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В частности, белые светодиодные лампы оказывают в пять раз большее влияние на циркадные ритмы сна, чем обычные уличные фонари.

Согласно статье восьми врачей и исследователей от 2023 года, опубликованной в GeroScience (журнал Американской ассоциации старения), "возрастает количество исследований, подчеркивающих сложность корреляции между световым загрязнением и болезнью Альцгеймера".

Ночное освещение также подавляет выработку мелатонина, необходимого для поддержания нашего здоровья. Мелатонин обладает антиоксидантными свойствами, вызывает сон, повышает иммунную систему, снижает уровень холестерина и помогает функционированию щитовидной железы, поджелудочной железы, яичников, яичек и надпочечников.

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